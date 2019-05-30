جنوب أفريقيا
الخميس 30 مايو 2019 10:54

نصف الوزراء من النساء في الحكومة الجديدة بجنوب أفريقيا 

رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامابوسا أدى اليمين أمام حشد ضم نحو 32 ألف شخص
الأوروبية
أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، مع خفض عدد الوزراء من 36 الى 28 وزيراً لمعالجة "الانتفاخ الحكومي" و"تحسين الكفاءة".
حكومة جديدة

أعلن رامافوزا عن حكومته الجديدة بعد أن قاد حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم إلى الفوز في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من مايو/أيار الجاري.
تولى رامافوزا الرئاسة العام الماضي بعد الإطاحة بجاكوب زوما الذي كان رفع عدد المناصب الوزارية في محاولة لتعزيز شبكة نفوذه، قبل أن يطاح به بعدما لاحقته قضايا فساد.
رامافوزا البالغ 66 عاماً قال في خطاب تلفزيوني "من أجل مزيد من التماسك وتنسيق أفضل وكفاءة مطوّرة، فإننا (نخفّض) عدد الوزراء من 36 إلى 28 وزيراً".

أبرز تصريحات رامافوزا:

في انتقاد لسلفه، قال رامافوزا إن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أعيد انتخابه بتفويض؛ لإنهاء الاستيلاء على الدولة"، وهو المصطلح المستخدم لوصف فساد الحكومة في ظل زوما.
كل جنوب أفريقيا تدرك تماماً الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلادنا.
لذلك من الضروري (...) أن نعطي أولوية لإعادة تنشيط اقتصادنا مع ممارسة أقصى درجات الحذر في استخدام الأموال العامة.
إنّه "لأول مرة في تاريخ بلادنا نصف الوزراء هم من النساء.

رامافوزا: لأول مرة في تاريخ بلادنا نصف الوزراء هم من النساء
خلفيات:
  • أبقى رامافوزا على وزير المالية المعروف دولياً تيتو مباوني، وكذلك نائب الرئيس المثير للجدل ديفيد مابوزا. 
  • تم تنصيب رامابوسا رئيسا جديدا قبل أيام، وأدى اليمين أمام حشد ضم نحو 32 ألف شخص في استاد للركبي بالعاصمة بريتوريا.
  • رامابوسا هو رابع رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري.
  • برلمان جنوب أفريقيا انتخب رامابوسا رئيسا يوم الأربعاء (22 مايو/أيار) في أولى جلساته بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه بأغلبية المقاعد في الانتخابات.
المصدر
وكالات
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رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا
جاكوب زوما

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