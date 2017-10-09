الاثنين 9 أكتوبر 2017 09:37
نصر الله: السعودية وإسرائيل خطر على الأمن الإقليمي
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني " حسن نصر الله" إنّ تدخل السعودية مع أمريكا هو ما يدمر المنطقة.
جاءت تصريحات نصر الله في كلمة متلفزة ألقاها في ذكرى مقتل قياديين اثنين من حزب الله. " نحن في المنطقة أمام مشروع أمريكي - سعودي جديد، وإيران هي في طليعة من يريد التخلّص منه هذا المشروع.
وأضاف نصر الله، رداً على حديث وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج /ثامر السبهان/ عن تشكيل تحالف دولي ضد حزب الله لتحقيق الأمن الإقليمي، أن السعودية إلى جانب إسرائيل تشكل خطرا على الأمن والسلام الإقليميين، حسب وصفه.
المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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