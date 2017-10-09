لبنان
الاثنين 9 أكتوبر 2017 09:37

نصر الله: السعودية وإسرائيل خطر على الأمن الإقليمي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني " حسن نصر الله" إنّ تدخل السعودية مع أمريكا هو ما يدمر المنطقة.

جاءت تصريحات نصر الله في كلمة متلفزة ألقاها في ذكرى مقتل قياديين اثنين من حزب الله. " نحن في المنطقة أمام مشروع أمريكي - سعودي جديد، وإيران هي في طليعة من يريد التخلّص منه هذا المشروع.

وأضاف نصر الله، رداً على حديث وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج /ثامر السبهان/ عن تشكيل تحالف دولي ضد حزب الله لتحقيق الأمن الإقليمي، أن السعودية إلى جانب إسرائيل تشكل خطرا على الأمن والسلام الإقليميين، حسب وصفه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
حسن نصر الله
السعودية
أمريكا
المنطقة
تدمير
تحالف دولي

اقرأ أيضا

Thumbnail
صلاح يقود سيناريو مجنونا لتعويض إخفاقات الماضي
Thumbnail
سيناتور جمهوري: البيت الأبيض تحول إلى مركز لرعاية المسنين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم