نصر الله: الإسرائيليون تأخروا في اكتشاف الأنفاق على الحدود

حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه كان من المفاجئ أن الإسرائيليين تأخروا في اكتشاف الأنفاق على الحدود بين البلدين.

تصريحات نصر الله جاءت خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين، وأبرز ما جاء فيها: الأنفاق على الحدود لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفر الأنفاق أو متى لأننا نعتمد "الغموض البناء".

المفاجئ بالنسبة للحزب أن الإسرائيليين تأخروا في اكتشاف هذه الأنفاق.

هناك أنفاق قديمة وأحدها يعود عمره إلى 13 عاما وهو موجود داخل الأراضي المحتلة وهذا ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية. صور لاكتشاف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق حزب الله نتنياهو حقق إنجازا وحيدا وهو الأنفاق تم كشفها وهذه الأنفاق ليس معلوما أنها كل الأنفاق وهذه ليست نهاية الدنيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصعيد مع إسرائيل حزب الله يملك القدرة على الدخول إلى شمال إسرائيل منذ سنوات.

حزب الله لا يريد أن يدخل لبنان في حرب مع إسرائيل.

الخشية من أن يخطئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التقدير وأن يقدم على التصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية في أبريل/ نيسان.

علينا توقع تصرف غير حكيم من قبل نتنياهو عشية الانتخابات.

"محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله يتداول في رد الفعل الذي يجب القيام به ردا على تصعيد الهجمات الإسرائيلية.

في حال التصعيد يمكن أن تكون تل أبيب هدفا للقصف.

جزء من خطتنا في الحرب المقبلة هو الدخول إلى الجليل ونحن قادرون على فعل ذلك إن شاء الله ونقرر وفق مجريات الحرب.

المهم أن نملك القدرة ونحن نمتلك هذه القدرة منذ سنوات وبعد تجربة سوريا أصبح هذا الأمر أسهل بكثير.

إسرائيل بأكملها ستكون ساحة حرب. امتلاك الصواريخ حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة التي يمكن أن تضرب عمق إسرائيل.

مخاوف إسرائيل في سوريا كبيرة جداً لأن هناك فشلاً استخبارتياً إسرائيلياً ذريعاً هناك.

كل الغارات الاسرائيلية في سوريا لم تمنع حزب الله من امتلاك صواريخ بعيدة المدى.

تم إنجاز حصولنا على الصواريخ الدقيقة ومحاولة نتنياهو منعها عبر قصف سوريا غير مجدية.

لم نعد بحاجة لنقل أي صواريخ دقيقة لأننا نمتلك العدد الكافي من أجل أي مواجهة مقبلة. تشكيل الحكومة اللبنانية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقدتان تحولان دون تشكيل الحكومة اللبنانية.

العقدتان هما تعيين وزير من اللقاء التشاوري وتوزيع الحقائب.

يجب أن تشكل الحكومة ولا خيار غير ذلك.

مساع جدية لتشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة. خلفية هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نصر الله عن اكتشاف الأنفاق على الحدود.

إٍسرائيل كشفت الستار الشهر الماضي عما أسمته "أنفاقا هجومية" قالت إن حزب الله حفرها.

لبنان شكا من تشييد إسرائيل جدارا بمناطق متنازع عليها على الحدود مما أدى إلى تفاقم التوتر.

وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله ينبغي إيجاد منطقة تكون خالية من أي مسلحين.

ترى إسرائيل أن إيران وكذلك أكبر خصومها حزب الله يشكلان التهديد الرئيسي على حدودها، وشنت عددا من الضربات العسكرية المتزايدة ضدهما في سوريا حيث يقاتلان دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

لم يتمكن الساسة اللبنانيون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ انتخابات أجريت في مايو/ أيار.

تختلف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن توزيع الحقائب الوزارية وبشأن تولي أحد الأشخاص السنة المقربين من حزب الله منصبا وزاريا.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قال الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع شخصيات سياسية بارزة إن الأمور بدأت "تتبلور إيجابيا".

تعرضت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبنان بسبب مخاوف من تخلف محتمل عن سداد الديون.