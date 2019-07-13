السبت 13 يوليو 2019 09:24
نصر الله: أمريكا تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزبه رغم تكثيف العقوبات على مسؤولين من الحزب.
وأكد الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة المنار (الجمعة) بمناسبة ذكرى اندلاع حرب يوليو /تموز 2006، أن إيران قادرة على قصف إسرائيل "بشراسة" في حال اندلاع حرب أمريكية ضد إيران، على وقع التوتر المتصاعد بين البلدين.
أبرز تصريحات حسن نصر الله:
- الآن تفرض علينا عقوبات.. هل تعرف أن إدارة ترمب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء، "هذا الأمريكاني البرجماتي".
- الجديد في الأمر إن العقوبات طالت نائبين لبنانيين منتخبين من الشعب وما يشكل " إساءة للمجلس النيابي وللدولة اللبنانية ولمؤسسات الدولة اللبنانية".
- ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها.
- ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي.
- إسرائيل لن تكون محيدة في أي حرب في المنطقة، عندما تفتح الحرب على إيران يعني أنها فتحت في المنطقة كلها"، وكل دولة ستكون شريكة في الحرب على ايران ستدفع الثمن.
- المنطقة سوف تشتعل في حال حصول حرب أمريكية على إيران، ومحور المقاومة يناقش بقوة الآن حول هل سنقف متفرجين.
- ترامب أوقف الضربة على إيران بعد الرسالة الإيرانية، التي أرسلوها عبر دولة ثالثة وجاء فيها إذا قصفتم أي هدف لإيران فنحن سنقصف أهدافاً أمريكية.
- مسؤوليتنا في المنطقة أن نعمل كل ما بوسعنا لمنع حصول حرب أمريكية على إيران لأن هناك إجماع أنها ستكون مدمرة.
خلفيات:
- هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة نواب حزب الله والذي هو جزء من الحكومة الائتلافية في لبنان.
- توسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أمريكية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.
- كان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد قال ان "الرسالة مفادها أن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم اليوم (على قائمة العقوبات)".
- قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية أخذت "منحى جديدا" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.
- حزب الله يعد أحد أبرز القوى السياسية والعسكرية المدعومة من إيران في المنطقة، ويملك ترسانة ضخمة، وإن كان لا يعرف حجمها، وتتضمن صواريخ دقيقة.
المصدر
وكالات
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