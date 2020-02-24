الدوري المصري
الاثنين 24 فبراير 2020 22:48

نشطاء يسخرون من غياب الزمالك عن مباراة القمة مع الأهلي

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
اضطر الليتواني جيديميناس ماجيكا حكم مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لإنهاء المباراة قبل أن تبدأ لعدم حضور الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة غريمه التاريخي الأهلي اليوم.

وانتظر الحكم 30 دقيقة قبل إطلاق صافرته بإلغاء المباراة لعدم حضور الزمالك مع احتساب الأهلي فائزا وفقا للوائح. 

وقال اتحاد الكرة المصري في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة. علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وتنص لائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على معاقبة الفريق المنسحب من المباراة، باعتباره خاسرا بنتيجة 2–0، ومعاقبته بخصم 6 نقاط في نهاية الموسم من رصيده ببطولة الدوري.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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