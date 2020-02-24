نشطاء يسخرون من غياب الزمالك عن مباراة القمة مع الأهلي
وانتظر الحكم 30 دقيقة قبل إطلاق صافرته بإلغاء المباراة لعدم حضور الزمالك مع احتساب الأهلي فائزا وفقا للوائح.
وقال اتحاد الكرة المصري في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة. علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".
🔴 نأسف لهذا المشهد ...— EFA.eg (@EFA) February 24, 2020
وستطبق اللائحة
علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.#EFA pic.twitter.com/F7X0qOKY4h
وتنص لائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على معاقبة الفريق المنسحب من المباراة، باعتباره خاسرا بنتيجة 2–0، ومعاقبته بخصم 6 نقاط في نهاية الموسم من رصيده ببطولة الدوري.
#الزمالك_فلسع— Nor ahmed💟🌹💪 A 🦅V۪۫ (@Nor3314687762) February 24, 2020
اتوبيس فريق الزريبه الي غرق ف المطر 😂😂 pic.twitter.com/0DB0Fme0WZ
#ستاد_القاهرة_للرجال_فقط مشفتش الزمالك النهاردة يا عم الحاج ... مأكلش عندك بليلة؟! pic.twitter.com/GieE5pLIyD— محمد جاد (@mohamedsuaad90) February 24, 2020
ما تعملوا زي الزمالك وماتجوش الكلاسيكو؟ @FCBarcelona pic.twitter.com/bjo1XvJJH0— تُوكا (@TokaMadridista) February 24, 2020
باص نادي الزمالك متعطل في المواصلات pic.twitter.com/IgcQ3LaV4k— معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 24, 2020
أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي...هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!! #الدوري_المصري— Mido (@midoahm) February 24, 2020
إدارة الزمالك قرروا ميلعبوش الماتش ويرجعوا النادي عشان العيال عندهم مدارس الصبح#الزمالك_فلسع pic.twitter.com/z8IWwuESd6— Ehab El Ahlawy(۰۪۫A۪۫۰🦅۰۪۫V۪۫۰) (@ehab_alahlawy) February 24, 2020
اتوبيس نادي الزمالك عطلان 😂هموووووت 😂😂 pic.twitter.com/ZvOrnpi1Oq— حسن (@kateb_vib) February 24, 2020
مرتضى منصور أكد لي النهاردة إنه مثال للزملكاوي الأصيل ، أول ما حس ان نادي الزمالك فاز باتنين سوبر في أسبوع وهيبدأ يتحول لنادي بطولات ماستحملش وعمل شغله على طول وبوظ فرحتنا انتصاراً لقيم وتقاليد النادي اللي بنشجعه .— Joe (@youssef_hussen) February 24, 2020
غياب المنافسة أمام البطل 👑 دائمًا من الموروثات التاريخية في بطولة الدوري 🏆— النادي الأهلي (@AlAhly) February 24, 2020
⛔ غياب المنافس اليوم يمنح فريقنا 3⃣ نقاط ليواصل تربعه على قمة الدوري بالعلامة الكاملة 💯 .
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WIAoHEb3Nj