نشطاء: مصر تسلمت عشماوي للتغطية على تقرير "هيومن رايتس"

قال ناشطون وصحفيون مصريون إن المبالغة التي رافقت تسلم مصر للضابط السابق "هشام عشماوي" كان للتغطية على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي تسبب في حالة غضب شديد لدى السلطات المصرية.

التفاصيل:

الجيش المصري رد على التقرير الذي كشف عن انتهاكات عديدة ترقى لـ"جرائم حرب" في سيناء، ولكنه لم ينشر بيانا على حسابه الرسمي على مواقع التواصل كالمعتاد، وجاء النفي في تصريحات موحدة نشرتها وسائل الإعلام المصرية.

المتحدث باسم الجيس المصري: التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على "مصادر غير موثقه".

المتحدث: بعض المنظمات "المسيسة" تسعي لتشوية صورة مصر وجيشها بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

المتحدث: تم تعويض المتضررين من سكان المنطقة العازلة على الشريط الحدودي ممن تم تهجيرهم وبناء مساكن لهم (مدينة رفح الجديدة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية).

المتحدث: القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير القانونية وتراعي المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، وحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

نفي المتحدث العسكري قتل مدنيين في سيناء جاء بعد 48 ساعة من تأكيد مقتل أربعة مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء غارة جوية نفذت بالخطأ على قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

هذه هي المرة الثانية التي يرد فيها المتحدث العسكري بنفسه على تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، إذ انتقد تقرير لها في مايو/ أيار 2018، والذي اتهم الجيش أيضا بهدم منازل مواطنين لإنشاء المنطقة العازلة، وقال إنها "اعتمدت على مصادر غير موثقة".

وسائل إعلام مصرية وإعلاميون ومغردون شنوا حملة على مواقع التواصل لتسفيه منظمة هيومن رايتس ووتش، واتهامها بالكذب، لحد اتهام المنظمة بأنها "يعمل بمقرها قيادات من جماعة الإخوان".

داخل مقر منظمة #هيومان_رايتس يعمل قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية علي مستوي العالم ..وهم من يمدوا المنظمة بالتقارير الزائفة وآخرها عن الوضع المدني في سيناء ..لكن والله لن يفلح ماسون العالم كله طالما أن مصر ترصدهم جميعاً ولكنها تختار الوقت المناسب للحديث عن هكذا أمور — الصقر المصرى🇪🇬 (سارد الحقائق) (@medoesmaeil) May 28, 2019

تكليفات بالهجوم

صحيفة الوطن المصرية المؤيدة للنظام اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية بأنها سبق أن نشرت 5 وقائع كاذبة وأن تقريرها بشأن أوضاع سيناء لم تكن أول أكاذيبها.

الصحيفة أشارت إلى تكذيب السعودية والمغرب لتقارير سابقة أصدرتها المنظمة عن حقوق الإنسان في الدولتين.

"الجزيرة مباشر" علمت من مصادر صحفية أن رسائل "واتسآب" وصلت من المسؤول عن نقل التعليمات والتكليفات الي رؤساء تحرير ومدراء الصحف الحكومية والخاصة، تطلب مهاجمة المنظمة بعنف والتركيز على أنها "كاذبة" وتقاريرها "غير موثقة" وتستند الي "شهادات غير حقيقية".

"الرقيب الحكومي" المجهول دعا الصحفيون، للتركيز على أن مصر ليست وحدها التي تشتكي من أكاذيب هيومن رايتس بل أيضا دول مثل السعودية والمغرب وليبيا، وتكثيف التغطية الإعلامية لتسلم مصر هشام العشماوي.

نشطاء مؤيدون للسلطة دشنوا هاشتاغ (#هيومان_رايتس) للرد باللغة العربية على تقرير المنظمة ومهاجمته، وهاشتاغ (#سيناء) للرد باللغة الإنجليزية.

مشككون في التقرير

مصطفي بكري، عضو مجلس النواب المصري والمؤيد بشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن "تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير ينضح سما، يزيف الحقائق، وينشر الأكاذيب ويقدم شهادات غير موثقه عن الوضع في سيناء ويزعم بارتكاب قوات الجيش والشرطة المصرية جرائم حرب، ويساوي بينها وبين تنظيم داعش الإرهابي، وينسي أن دور هذه القوات هو حماية الأمن ومواجهة الإرهاب والمتعاونين معه".

تقرير هيومان رايتس ووتش الاخير ينضح سما ، يزيف الحقائق وينشر الأكاذيب ويقدم شهادات غير موثقه عن الوضع في سيناء ويزعم بارتكاب قوات الجيش والشرطة المصريه جرائم حرب ، ويساوي بينها وبين تنظيم داعش الإرهابي ، وينسي ان دور هذه القوات هو حماية الامن ومواجهة الإرهاب والمتعاونين معه — مصطفى بكري (@BakryMP) May 28, 2019

رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد وصف تقرير هيومن رايتس ووتش "بالكاذب الكاذب والمفبرك والذي لا أساس له من الصحة على أرض الواقع".

اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري قال إن "هيومن رايتس" تمنح الإرهاب غطاء سياسيا وحقوقيا في مصر، وإن "المنظمة مخترقة من جانب قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتعمل بشكل ممنهج على تحقيق وخدمة مصالحهم في المنطقة".

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر قال إن "هناك مشاكل في سيناء، وهناك أخطاء تُرتكب، لكنها لا ترقى للتعبير الذي استخدمته المنظمة بأنها جرائم ضد الإنسانية".

شكر أضاف: "الإخوان المسلمون من خلال تواجدهم في أوربا وأمريكا كونوا شبكة علاقات وثيقة مع منظمات حقوقية ووسائل إعلام كبرى، أكثر من المؤسسات المصرية الرسمية، واستطاعت كسب مساحة دولية".

تسلم عشماوي

عقب صدور تقرير هيومان رايتس ووتش بساعات زار رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ليبيا، وتسلم الضابط السابق في الجيش هشام عشماوي المتهم بتنفيذ هجمات عديدة على كمائن للجيش المصري والشرطة، والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا.

نشطاء مصريون ربطوا بين تسلم عشماوي وبين تقرير هيومن رايتس، خاصة أنه تم القبض على عشماوي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الناشط السياسي إسلام لطفي قال إن "قوات حفتر قبضت على هشام عشماوي في أكتوبر 2018، ثم زار حفتر مصر مرتين ولم يفكر في تسليم العشماوي لمصر خلال زيارتيه".

مجرد صدفة سعيدة ..

- قوات حفتر قبضت على هشام عشماوي في اكتوبر ٢٠١٨.

- حفتر زار مصر مرتين ومافكرش يسلم العشماوي

- اول امبارح القوات الجوية قصفت بالخطأ احد التجمعات القبلية في سيناء بصاروخ.

- هيومان رايتس ووتش نشرت... https://t.co/q1JqUTtoV0 — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) May 28, 2019

دفاع عن المنظمة

نشطاء مصريون دافعوا عن تقرير المنظمة مؤكدين أن ما ذكره عن أعمال قتل وتعذيب في سيناء معروف لأهالي سيناء وأن السلطات تمنع التغطية الصحفية من سيناء لعدم نقل حقيقة ما يجري.

بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان قال إن إنكار السلطات لما جاء في التقرير لن يفيد، متسائلا عن سبب خشيتهم من "إجراء تحقيق دولي مستقل يعلن الحقيقة".

الانكار لن يفيد ولن يصدق أحد.إذا كانت أكاذيب فلماذا تخشون إجراء تحقيق دولي مستقل يعلن الحقيقة وينصفكم؟

لقد سبق أن شاهد العالم كله علي الهواء كيف جري في قلب القاهرة سحق الأقباط بمدرعات الجيش في #ماسبيرو وسحل الجنود للنساء أمام #مجلس_الوزراء،وليس في #سيناء المعزولة عن #مصر والعالم https://t.co/U7ZftBz5S6 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 28, 2019

الصحفي مهند صبري، الذي راجع التقرير، قال إن التقرير "يعد الأهم (حاليا) ويفضح إصرار نظام السيسي على اخفاء كل ما يدور في سيناء والتنكيل بكل من يقترب منها".

تقرير هيومن رايتس ووتش عن #سيناء وارتكاب #الجيش_المصري لجرائم حرب على مر السنين الماضية يعد التقرير الأهم (حاليا) ويفضح إصرار نظام #السيسي على اخفاء كل ما يدور في سيناء والتنكيل بكل من يقترب منها. شرفت بكوني مراجعا مستقلا للتقرير قبل صدوره. @hrw_ar https://t.co/MMixtbOg3i — Mohannad Sabry (@mmsabry) May 28, 2019

الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال إن "التقرير يقدم معلومات هائلة وحيادية والمعلومات معروفة.. لو كان الأمر بيدي لطلبت من كل مواطن من سيناء، قراءة تقرير هيومن رايتس ووتش".

لو كان الامر بيدي لطلبت من كل مواطن من سيناء، قراءة تقرير هيومان رايتس ووتش. التقرير يقدم معلومات هائلة وحيادية عن جرائم الجيش المصري في سيناء. والمعلومات معرفة. والمعرفة اول خطوات المقاومة، بل المعرفة هي المقاومة:

ملاحظة اضغط على download وسينزل... https://t.co/iKvZGVE1wl — Massaad Abu Fager (@abu_fajr) May 28, 2019

محتوى التقرير:

تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" دان "تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

التقرير يتكون من 134 صفحة نشر (الثلاثاء) تحت عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء".