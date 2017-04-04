الثلاثاء 4 أبريل 2017 01:11
نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
أثارت صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واقفا إلى جوار نظيره الأمريكي الجالس على مكتبه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة، التي نشرت على حساب الرئيس الأمريكي الرسمي على موقع إنستغرام، تمثل إهانة للرئيس المصري كونها تخالف قواعد البروتوكول.
وبدا السيسي في الصورة وكأنه أحد أعضاء فريق ترمب بعدما اصطف السيسي والوفد المرافق له على يمين ترمب الذي كان جالسا على مقعد المكتب، بينما وقف مساعدو ترمب على يساره.
المصدر
الجزيرة مباشر
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