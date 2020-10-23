نساء يقاتلن للعيش.. عراقية تعمل "أسطى بناء" لتعيل عائلتها (فيديو)
دلنيا دلشاد" أو "أسطى دلنيا" كما ينادونها؛ هي أرملة كردية من مدينة كركوك، وأم لطفلين ، اضطُرت إلى العمل في البناء بعد أن أغلق المقهى الذي كانت تديره بسبب الإجراءات الحكومية في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتواصلت "وحدة سند" للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة، مع الصحفي أتيلا الأغا، الذي وثق قصة "أسطة دلنيا" لوسيلة إعلام محلية، وقال الأغا لسند إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق جعلت من دلنيا ومئات النساء مثلها ضحية لهذه الظروف.
وأوضح الصحفي أن دلنيا هي واحدة فقط من عراقيات كثيرات عانين من ظروف اجتماعية قاسية بسبب الزواج المبكر والحرمان من التعليم، فضلا عن موجات النزوح، إلا أنها اختارت أن تجابه الحياة وتعمل في البناء وغيره من الأعمال التي كانت حكرا على الرجال.
وأشار إلى أن "أسطة دلنيا" تعاني من مشاكل جمة في عملها، بالإضافة إلى المجهود الشاق الذي تبذله حيث يجب عليها مزاحمة الرجال في هذا النوع من الأعمال وإقناع أصحاب العمل بالتعامل مع امرأة مكان رجل قوي.
وعبر عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للزج بالنساء في الأعمال الشاقة، محملين الحكومة العراقية مسؤولية توفير الحياة الكريمة لهن.
وقال الباحث والصحفي، لقاء مكي، على حسابه في تويتر "لكنها حرة.. أمثالها وهم كثر في العراق وسواه، هم من يمثل كرامة الإنسان كما خلقه الله. وهم من يستحقون التغطية والترويج".
هذه امرأة حرة، فقيرة لكنها حرة. أمثالها وهم كثر في العراق وسواه، هم من يمثل كرامة الإنسان كما خلقه الله. وهم من يستحقون التغطية والترويج. أما من يقتل أولاده خشية إملاق، أو من يرميهم في النهر، أو من تقتل أو يقتل شريك حياته، فذلك هو الشاذ، الذي لا يستحق غير الصدود بوصفه دون الإنسانية. https://t.co/nE8PnXH58O— د. لقاء مكي (@azzawil) October 22, 2020
وكتب المدون والإعلامي، فراس السراي "امرأة عراقية عظيمة من كركوك أجبرتها قسوة الحياة وضنك العيش على العمل كـ "خلفة بناء" لكسب لقمة العيش الحلال لتربي اولادها".
وعلق المغرد أحمد الجبوري قائلا" أين دستوركم الذي يكفل الحياة الكريمة وخاصة الطفل والمرأة"؟
وقالت الناشطة المدنية ياسمين المحمدي "هكذا أصبح حال العراقي سواء رجل أو امرأة والفضل يعود لأصحاب الشأن في العراق العظيم".
🔴 امرأة عراقية عظيمة من كركوك— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) October 21, 2020
أجبرتها قسوة الحياة وضنك العيش
على العمل ك " خلفة بناء "
لكسب لقمة العيش الحلال
لتربي أولادها !
تخونني الكلمات
في وصف هذا المشهد
وهذه الإنسانة العظيمة ! pic.twitter.com/gx6v5lrOX1
الدولة العميقة هاي متابعة الكم جان عينتوها مدير عام.... أين دستوركم الذي يكفل الحياة الكريمة وخاصة الطفل والمرأة.— احمد الجبوري - Ahmed Algburi (@ahmedalgburi07) October 21, 2020
امرأة من كركوك أجبرتها الظروف على العمل كعامل بناء مع أولادها الصغار لكسب لقمة العيش.#Ahmed_Algburi pic.twitter.com/xpghJahrgN
امرأة من كركوك تعمل في مجال البناء "أسطة" مع أولادها، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة— ياسمين المحمدي (@Yasm1995ali) October 21, 2020
هكذا اصبح حال العراقي سواء رجل أو مرأة والفضل يعود لأصحاب الشأن في العراق العظيم pic.twitter.com/xy1wkUtQE8