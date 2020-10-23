العراق
الجمعة 23 أكتوبر 2020 13:38

نساء يقاتلن للعيش.. عراقية تعمل "أسطى بناء" لتعيل عائلتها (فيديو)

اضطرت العراقية دلنيا دلشاد للعمل في مجال البناء لإعالة أسرتها بعد وفاة زوجها
اضطرت العراقية دلنيا دلشاد للعمل في مجال البناء لإعالة أسرتها بعد وفاة زوجها
مواقع التواصل
اسمها يعني الطمأنينة رغم أنها لم تستقر أو تطمئن كلما حاولت ذلك. فقدت زوجها، ثم عملها السابق بسبب فيروس كورونا، وتعمل الآن في أحد أكثر الأعمال مشقة بالعراق.

دلنيا دلشاد" أو "أسطى دلنيا" كما ينادونها؛ هي أرملة كردية من مدينة كركوك، وأم لطفلين ، اضطُرت إلى العمل في البناء بعد أن أغلق المقهى الذي كانت تديره بسبب الإجراءات الحكومية في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصلت "وحدة سند" للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة، مع الصحفي أتيلا الأغا، الذي وثق قصة "أسطة دلنيا" لوسيلة إعلام محلية، وقال الأغا لسند إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق جعلت من دلنيا ومئات النساء مثلها ضحية لهذه الظروف.

وأوضح الصحفي أن دلنيا هي واحدة فقط من عراقيات كثيرات عانين من ظروف اجتماعية قاسية بسبب الزواج المبكر والحرمان من التعليم، فضلا عن موجات النزوح، إلا أنها اختارت أن تجابه الحياة وتعمل في البناء وغيره من الأعمال التي كانت حكرا على الرجال.

وأشار إلى أن "أسطة دلنيا" تعاني من مشاكل جمة في عملها، بالإضافة إلى المجهود الشاق الذي تبذله حيث يجب عليها مزاحمة الرجال في هذا النوع من الأعمال وإقناع أصحاب العمل بالتعامل مع امرأة مكان رجل قوي.

وعبر عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للزج بالنساء في الأعمال الشاقة، محملين الحكومة العراقية مسؤولية توفير الحياة الكريمة لهن.

وقال الباحث والصحفي، لقاء مكي، على حسابه في تويتر "لكنها حرة.. أمثالها وهم كثر في العراق وسواه، هم من يمثل كرامة الإنسان كما خلقه الله. وهم من يستحقون التغطية والترويج".

وكتب المدون والإعلامي، فراس السراي "امرأة عراقية عظيمة من كركوك أجبرتها قسوة الحياة وضنك العيش على العمل كـ "خلفة بناء" لكسب لقمة العيش الحلال لتربي اولادها".

وعلق المغرد أحمد الجبوري قائلا" أين دستوركم الذي يكفل الحياة الكريمة وخاصة الطفل والمرأة"؟

وقالت الناشطة المدنية ياسمين المحمدي "هكذا أصبح حال العراقي سواء رجل أو امرأة والفضل يعود لأصحاب الشأن في العراق العظيم".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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