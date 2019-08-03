السبت 3 أغسطس 2019 15:10
نزوح 750 ألف مدني من إدلب جراء هجمات النظام وروسيا
نزح 750 ألف سوري بسبب الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا والمجموعات المدعومة من إيران على إدلب.
نزوح إلى المخيمات:
- يتوجه معظم النازحين الهاربين من القصف، إلى مخيمات أطمة ودير حسن وقاح وكفرلوسين شمالي إدلب، الواقعة قبالة قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إضافة إلى بساتين الزيتون ومنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
- قال محمد حلاج، مدير جمعية منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري، إن المنطقة تعرضت لـ3 حملات عسكرية منذ توقيع اتفاق إدلب، وإن إجمالي عدد النازحين منها بلغ 750 ألف.
- حلاج أبدى مخاوفه من ارتفاع عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا.
- تأمين المأوى يمثل تحديا كبيرا للنازحين في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تأمينه بسبب كثافة النزوح في الفترة السابقة، إضافة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، وخاصة في المخيمات العشوائية.
- في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
- منذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
- كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا، بينهم 208 أطفال، جراء غارات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد، خلال الفترة من 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الماضي.
- يقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
ناشطون يضربون عن الطعام تضامنا مع إدلب:
- من ناحية أخرى أضرب ناشطون حقوقيون في العاصمة البريطانية لندن عن الطعام، للتضامن مع أهل إدلب، وللفت انتباه العالم إلى المجازر التي ترتكب بحقهم على يد النظام السوري وداعميه.
- ذكر مراسل الأناضول أن الناشطين المضربين عن الطعام، يطالبون من أمام مكتب رئيس الوزراء، الحكومة البريطانية بأخذ زمام المبادرة لوقف الهجمات على إدلب.
- قالت الناشطة السورية المضربة عن الطعام شذى أبو ويدو، إن نصف سكان محافظة إدلب (شمال غرب) من الأطفال، ورغم ذلك فإن النظام وداعميه يواصلون استهدافها. وأشارت إلى أن الهدف من الإضراب المفتوح هو لفت أنظار العالم إلى المأساة في إدلب، وقالت "إدلب على حافة أزمة إنسانية، وينبغي على العالم أن يفعل شيئا".
- أكدت شذى مشاركة الكثير من الأشخاص حول العالم في حملة الأمعاء الخاوية، مؤكدة استمرار الحملة حتى يرفع العالم صوته ضد ما يحدث بسوريا.
- قال بيان للنشطاء المضربين عن الطعام في لندن "لم يُبلّغ في وسائل الإعلام العالمية عن مقتل مئات السوريين يوميا، نحاول إسماع العالم أصوات نسائنا وأطفالنا الذين يُدفنون وهم أحياء تحت أنقاض منازل مدمرة جراء قصفها من قبل النظام وحلفائه روسيا وإيران".
- في يوليو/تموز الماضي أطلق ناشطون حملة الأمعاء الخاوية للإضراب عن الطعام نصرة للمدنيين في إدلب، وتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحقهم من قبل النظام وأعوانه.
- الحملة تهدف إلى دفع المجتمع الدولي للضغط على أطراف الحرب في سوريا وخاصة النظام السوري وحليفته روسيا، لوقف القصف على إدلب.
المصدر
الأناضول
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