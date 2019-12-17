العراق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:09

نداء عبر مواقع التواصل يسهم في حل أزمة مالية لأسرة عراقية

أرشيفية
غيتي
ساهم نداء أطلقته امرأة عراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حل أزمتها المالية رفقة أطفالها الثمانية بعد أن سجلت فيديو، تقول فيه إنها لم تتمكن من الحصول على راتب زوجها المتوفى.
نداء عبر الإنترنت

النداء أطلقته امرأة عراقية على مواقع التواصل وساهم في حل الضائقة المعيشية التي تعيشها مع أطفالها الثمانية، بعد أن سجلت مقطع فيديو.

قالت المرأة في الفيديو إنها لم تتمكن من الحصول على راتب تقاعد زوجها الذي توفي في حادث اختناق بالغاز خلال عمله بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وطالبت المرأة فوزية التي تسكن مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط العراق وزير الكهرباء بصرف مرتب زوجها الذي خدم في وزارة الكهرباء لأكثر من 18 سنة.

الوزير يستجيب

تفاعل وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مع المناشدة التي أطلقتها المرأة العراقية.

وطالب الوزير في تغريدة على تويتر من الصحفي الذي نشر قصتها لأول مرة بأن يمده برقم هاتف المرأة المتضررة بغرض مقابلتها وحل مشكلتها.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
العراق
فيديو
تويتر
نداء
الوزير
متوفى

اقرأ أيضا

Thumbnail
وزير الدفاع الماليزي: العالم الإسلامي يمتلك موارد هائلة لكننا نتقاتل
Thumbnail
شمس البارودي تتصدر "غوغل".. هل تعود الفنانة المعتزلة للتمثيل؟

الأكثر قراءة

  1. وزير الدفاع الماليزي: العالم الإسلامي يمتلك موارد هائلة لكننا نتقاتل
  2. شمس البارودي تتصدر "غوغل".. هل تعود الفنانة المعتزلة للتمثيل؟
  3. 8 بنوك أجنبية تتخارج من مصر نهائيا في السنوات الأخيرة
  4. 257 عاما للقضاء على الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء
  5. نداء عبر مواقع التواصل يسهم في حل أزمة مالية لأسرة عراقية