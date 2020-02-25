لبنان
الثلاثاء 25 فبراير 2020 14:30

نجوى كرم عن "كورونا": لبنان به قمامة تكفي لقتل أي بكتيريا (فيديو)

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تدلي بتصريح خلال احتفالها بعيد ميلادها
الفنانة اللبنانية نجوى كرم تدلي بتصريح خلال احتفالها بعيد ميلادها
مواقع التواصل
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح للفنانة نجوى كرم، إذ ألقت الضوء على مشكلة القمامة، التي تؤرق اللبنانيين منذ سنوات.

وردًا على سؤالها إن كانت قلقة من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، قالت باللهجة اللبنانية "عنّا زبالة بالبلد بتُقتل كلّ البكتيريا اللي بيجو من برّا".

ونشرت الفنانة اللبنانية التصريح التلفزيوني الساخر عبر حسابها في "تويتر"، وذلك على هامش احتفالها مع معجبيها بعيد ميلادها.

يذكر أن فيروس كورونا قد أودى بحياة 2663 في الصين، و15 في إيران، و7 في إيطاليا، وسُجّلت حالات إصابة جديدة في العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويعاني لبنان أزمة قمامة منذ عام 2015، عندما أغلقت السلطات موقع مكب نفايات رئيسي قرب العاصمة بيروت، دون توفير بديل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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نجوى كرم
فيروس كورونا
فيروس كورونا المستجد
القمامة
بكتريا
فيروسات

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