نجوى كرم عن "كورونا": لبنان به قمامة تكفي لقتل أي بكتيريا (فيديو)
وردًا على سؤالها إن كانت قلقة من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، قالت باللهجة اللبنانية "عنّا زبالة بالبلد بتُقتل كلّ البكتيريا اللي بيجو من برّا".
ونشرت الفنانة اللبنانية التصريح التلفزيوني الساخر عبر حسابها في "تويتر"، وذلك على هامش احتفالها مع معجبيها بعيد ميلادها.
يذكر أن فيروس كورونا قد أودى بحياة 2663 في الصين، و15 في إيران، و7 في إيطاليا، وسُجّلت حالات إصابة جديدة في العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ويعاني لبنان أزمة قمامة منذ عام 2015، عندما أغلقت السلطات موقع مكب نفايات رئيسي قرب العاصمة بيروت، دون توفير بديل.
Keen na2setna sitt #Corona pic.twitter.com/gbcDzp9XfF— Najwa Karam (@najwakaram) February 24, 2020
نجوى كرم سألها المذيع اذا خايفة من كورونا وظهور أول حالة في لبنان ..— ﮼غاليةالمانع (@Ghalia_writer) February 24, 2020
قالت عندنا " زبالة" أقوى من كل الفيروسات .. وبعدنا عايشين ..
اختصرتها 😂
خطوات وقائية تحت رعاية طبيبة الفلاسفة نجوي كرم :— Elissa.Music.Wafaa 🌺🌼 (@ElissaMusic4) February 24, 2020
اذا انصبت بأي فيرس مش ضروري تروح لطبيب مش ضروري تاخد وقاية بدك تحضن وتبوس كل شخص قدامك واذا قدرت اعطس بوجهم يكون كتر خيرك لحتي تحارب العدوي بالمحبة🧘🏻♀️🧘🏻♂️#كورونا https://t.co/6rTbIlsnuB
😂😂 من امبارح وأنا كل ما بشوف هالفيديو بضحك😂— Leila! ✍ (@LeilaJoujou) February 24, 2020
أقوى تصريح بصراحة👍
مش معقولة هضامتها هالمخلوقة!
شو مشان انو فيروس كورونا طلع بكتيريا حسب نجوى كرم 😐— #انت_و_معي amal 🇹🇳 (@Amalelissaa) February 24, 2020