نجوم على تويتر ومعتقلون في السعودية

مثقفون، ومفكرون، ودعاة، وناشطون سعوديون شكلت كلماتهم وأفكارهم على منصة تويتر حراكا ثقافيا وسياسيا مغايرا، واحتفى بها قاطنوا العالم الافتراضي لسنوات بسيل من المتابعات المليونية.

إلا أن السلطات السعودية قررت استضافتهم في زنازينها، وكبح جماح حساباتهم التويترية من التغريد خارج سرب طموحات السعودية الجديدة.

ومن خلال مسح لحسابات ٣٢ معتقلا سعوديا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي تقدم خدمة التدوين المصغر لمستخدميه بتغريدات لا تتجاوز ٢٨٠ حرفا، ستجد مجموع متابعيهم تجاوز الـ ٢٧ مليون متابع، منهم عشرة حسابات تجاوزت حاجز المليون متابع، بينما حظي ١٧ حسابا بعلامة التوثيق الزرقاء.

ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم — سلمان العودة (@salman_alodah) September 8, 2017

يتقدمهم حساب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، الدكتور سلمان العودة بعدد متابعين يصل لـ ١٣ مليونا ونصف المليون، والذي يعتبر أحد رموز الوسطية الإسلامية، ومن أكثر علماء الدين السعوديين جرأة، تعرض للاعتقال والمنع من السفر أكثر من مرة، واعتقل في 10 سبتمبر/أيلول ٢٠١٧ بعد تدوينته على تويتر التي قال فيها: "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم" التي كانت على خلفية الأزمة الخليجية، وتعرضت عائلته للمنع من السفر والتفتيش التعسفي بحسب تصريحات ابنه عبدالله العودة.

{فليعبدوا رب هذا البيت۝الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} امتن الله على قريش بالأمن ورغد العيش بعد الخوف والجوع، فالمحافظة على أمن الحرم و #الحج عبادةٌ عظمى، يتقرب بها المسلم إلى الله، ويتمكن بها الحجاج من أداء نسكهم بأمن وأمان {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}. — أ.د.ناصر العمر (@naseralomar) August 1, 2018

يليه حساب الأكاديمي السعودي البارز الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر بمتابعات تصل لـ ٦ ملايين، الشخصية التي تعد أحد رموز "الصحوة" السعودية الذين تعرضوا للاعتقال في فترة التسعينيات، اعتقل وهو يؤدي شعائر الحج في عام ٢٠١٨، ولا تخرج محتوى تغريداته عن الإطار الوعظي والديني والتربوي.

#هدفي_

الذي أسعى له دائما وأبدا وبكل وسيلة مشروعة#رضى_الله_

من خلال:

-إقامة الدين في حياتي وحياة غيري

و

-وحدة المسلمين ليكونوا كالجسدالواحد — د. عوض القرني (@awadalqarni) October 21, 2016

وتجاوز حساب الداعية والأكاديمي السعودي الدكتور عوض القرني المليوني متابع، وهو قد عرف بمواقفه الجريئة تجاه الربيع العربي والقضية الفلسطينية، تعرض للفصل من العمل والاعتقال والمنع من الظهور الإعلامي عدة مرات، واعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول 2017 ووجهت إليه تهماً عدة وطالبت النيابة العامة بإعدامه.

عبر تويتر يصف الدكتور القرني نفسه فيقول "مهتم بوطنه ويحب مجتمعه ويشغله مناصرة أحوال المسلمين في كل مكان" ويتخذ الدكتور القرني منصة تويتر ساحة لمناقشة قضايا الرأي العام المحلي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

"المهمة الكبرى لكل إنسان هي أن يلد ذاته، ولكن المأساة الحقيقية للإنسانية هي أن معظم الناس يموتون قبل أن يولدون".#وليد_فتيحي — د. وليد فتيحي Dr. Walid Fitaihi (@Walidfitaihi) November 3, 2017

جميع حلقات (إنك على الحق المبين من 1 إلى 16)عن (وجود الله). العواجيhttps://t.co/wPTkjOP4uQ



النسخة المجانية للكتاب https://t.co/yOnHTPCDQq — || محسن العواجي (@MohsenAlAwajy) May 29, 2016

ويأتي العديد من أسماء المعتقلين على رأس التقرير السنوي لقوائم المؤثرين في "التويتر" السعودي الذي يصدره المرصد السعودي للإعلام الاجتماعي "إلمام"، فبحسب التقارير حل المعتقلون الطبيب السعودي الأمريكي المعتقل الدكتور وليد فتحي، والدكتور محسن العواجي ضمن أقوى ٥٠ رجل تأثيرا ً "خارج دوائر النشاطات" لعام ٢٠١٦، بينما حل المهتم بالروحانيات الجيبوتي المقيم بالمملكة الدكتور علي أبو الحسن ضمن أقوى 30 شخصية سعودية تأثيراً بدائرة التثقيف والإلهام لعام ٢٠١٦.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة، بدأت بتثقيف نفسي في حقوق النساء ذوات الإعاقة بفضل هذا الحساب (@Qadirat1). pic.twitter.com/pKZulRhbUT — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) March 7, 2018

وتصدر المعتقل في سجون المملكة الكاتب الاقتصادي عصام الزامل قائمة أقوى 30 شخصية سعودية تأثيراً بدائرة النشاط المجتمعي 2016، وفي ذات القائمة حلت رابعا في التأثير الحقوقية والناشطة النسوية لجين الهذلول.

الدين عزلة عن الحرام، لا عن الحياة. — د. علي العمري (@Ali_Alomary) August 17, 2017

وضمن القائمة العامة والدوائر المختلفة لتقرير التأثير حل الدكتور سلمان العودة، والداعية غرم البيشي، والإعلامي الدكتور فهد السنيدي، والدكتور علي العمري، والدكتور محمد الخضيري، الأستاذ الدكتور عبد العزيز الفوزان، الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، والدكتور عوض القرني، هم اليوم على قائمة المعتقلين بالمملكة.

وتردد على نطاق واسع أن عددا من المشايخ والدعاة طولبوا من قبل السلطات بتأييد الحصار على قطر، وذهب بعض المراقبين الى أن التخلف عن تأييد وجهة النظر السعودية في الأزمة الخليجية دفع السلطات لبدء سلسلة الاعتقالات في سبتمبر ٢٠١٧ وهو ما قوبل باستنكار من المنظمات الحقوقية.

للمعلومية الشيخ يوسف الاحمد افرج عنه في وقت سابق واعتزل #تويتر، واليوم تم إعتقاله #اعتقال_الشيخ_يوسف_الاحمد pic.twitter.com/HHnJeQXJjV — معتقلي الرأي (@m3takl) September 11, 2017

تزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الضغوط من قبل الجهات الامنية السعودية على العديد من المؤثرين بتويتر لاعتزالها أو حتى الغاء حساباتها بشكل قسري مباشر أو غير مباشر مثل المعتقلين الأستاذ الدكتور فوزان الفوزان، والداعية المحتسب الدكتور يوسف الأحمد، والدكتور علي أبو الحسن.

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر وفاة السيدة فاطمة والدة الشيخ #علي_أبوالحسن المعتقل منذ سبتمبر 2017، ونطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه كي يتمكن من وداع والدته التي قد يتم دفنها مساء اليوم.

مطلبنا ليس الإفراج المؤقت بل التام .

إنا لله وإنا إليه راجعون#أخرجوا_علي_أبوالحسن pic.twitter.com/RleKBH555j — معتقلي الرأي (@m3takl) June 15, 2019

ولا تزال منصة تويتر ذات المنصة التي يناهض من خلالها عدد من الحسابات الوطنية السعودية مظاهر القمع والاعتقالات التعسفية بحق المثقفين والمفكريين بالمملكة مثل حساب، معتقلي الرأي، سعوديات معتقلات، نحو الحرية، لعل القيد يكسر والسجان ينتهي بحسب تصريحات القائمين على الحسابات.