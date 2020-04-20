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الاثنين 20 أبريل 2020 23:15

نجم كرة القدم المصري صلاح يحذف تغريدة بعد السخرية منها

فيسبوك
حذف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح تغريدة دعائية من على حسابه على موقع تويتر لهاتف محمول لشركة "أوبو" بعد أن انتبه متابعوه إلى أنه كتب التغريدة من جهاز آيفون.

ولكن الإعلان ظل موجودا على صفحة لاعب ليفربول الإنجليزي على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام

وأثار الأمر سخرية بين المغردين على موقع تويتر لما اعتبروه خطأ فادحا بسبب عدم كتابته التغريدة من الجهاز الذي يقوم بالدعاية له.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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