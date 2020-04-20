الاثنين 20 أبريل 2020 23:15
نجم كرة القدم المصري صلاح يحذف تغريدة بعد السخرية منها
حذف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح تغريدة دعائية من على حسابه على موقع تويتر لهاتف محمول لشركة "أوبو" بعد أن انتبه متابعوه إلى أنه كتب التغريدة من جهاز آيفون.
ولكن الإعلان ظل موجودا على صفحة لاعب ليفربول الإنجليزي على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام
وأثار الأمر سخرية بين المغردين على موقع تويتر لما اعتبروه خطأ فادحا بسبب عدم كتابته التغريدة من الجهاز الذي يقوم بالدعاية له.
صلاح عامل إعلان لموبايل أوبو .. المهم ناشر التويتة من موبايل أيفون 😂😅— محمد (@mohamed16i) April 19, 2020
ياسلام عليك يابتاع المينتاليتي يامتعلم 😅😅 pic.twitter.com/rxk61SDVx3
ايه يابوصلاح بتشتغلنا :D pic.twitter.com/nbenW2e5iW— Gebaly (@melgebaly48) April 19, 2020
April 20, 2020
صلاح كان منزل البوست ده بيعمل اعلان ل اوبو لقي نفسه منزل البوست من Iphone راح ماسحها .. نجريج نجريج يعني مش هزار .. pic.twitter.com/wM4wbfWzQc— اسلام العربي📷 (@el3raby1234) April 19, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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