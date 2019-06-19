نجل مرشح رئاسي مصري: والدي يتعرض للقتل البطيء داخل السجن

حذر نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح من تعرض والده للقتل البطيء داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.



وكتب أحمد أبو الفتوح تدوينة على موقع فيسبوك قال فيها إنه في آخر زيارة لوالده أخبره أنه تعرض لذبحة صدرية ومرت بسلام لأنه والده كطبيب استطاع إسعاف نفسه.

أبرز ما ورد في تغريدة أبو الفتوح:

رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروج والدي لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء.

إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمان والدي من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه في وضع انعزالي هو تعمد للقتل البطيء.

التعذيب الجسدي من خلال الإهمال في الحفاظ على صحة والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالي وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور.

كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء.

وتأتي تحذيرات أبو الفتوح بعد يوم من وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي داخل السجون المصرية بسبب تعمد الإهمال الطبي ورفض عرضه على الأطباء المختصين وفق تحذيرات سابقة من أسرته.

اعتقل أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودة من لندن وإجراء حوارات تليفزيونية انتقد فيها النظام

اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح:

اعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح في فبراير/شباط 2018 عقب عودته من لندن بعد أن أجرى مقابلات تلفزيونية -بينها حوار مع قناة الجزيرة- طالب خلالها النظام المصري بفتح المجال أمام المعارضة للمشاركة السياسية.

هاجم بشدة السياسات الداخلية والخارجية لنظام عبد الفتاح السيسي، وكانت حجة الاعتقال قيادة تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تسجيلات صوتية مسربة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013؛ إن "أبو الفتوح إخواني متطرف".

أبو الفتوح عضو سابق في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه ترك الجماعة وأسس حزب مصر القوية وترشح للرئاسة ضد مرشح الإخوان محمد مرسي، وحلّ رابعا في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012 بجملة أصوات تقترب من أربعة ملايين صوت.

يشار إلى أن أبو الفتوح (68 عاما) يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وانزلاق غضروفي.

الإهمال الطبي في السجون المصري مشهد متكرر

السجون المصرية: