نجل مرسي: هل سأزور والدي بمحبسه مرة كل 5 سنوات؟

التفاصيل:

هو مش من حقنا أن نراه و نلتقيه حتي لو نصف ساعة كل ستة أشهر ؟

منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣ لم أراه أو ألتقه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر الماضي!

والا هايخلونا نزوره و نشوفه مرة كل خمس سنوات علي أساس أنه تفضل منهم؟



إلي الله المشتكى، حسبنا الله و نعم الوكيل pic.twitter.com/e9rU2VkaJu