نجل الملك فهد يشن هجوما على "بن زايد" ويصفه بالشيطان

أثارت مجموعة من التغريدات المنشورة على حساب الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز بموقع تويتر، حالة من الجدل في السعودية والإمارات.





التغريدات عبارة عن حزمة من الشتائم عبر أبيات شعرية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وإن لم يذكر اسمه صراحة.

وكتب عبد العزيز تغريداته تعليقا على صورة نشرها مغرد إماراتي تجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن زايد تحت عنوان أسود الجزيرة.

ووصف الأمير عبد العزيز ، محمد بن زايد بالشيطان وطالبه بعدم وضع صورته إلى جوار الملك سلمان واصفاً إياه بالخسيس صاحب الوجه الأسود وناعتاً إياه بالخيانة.

وقال بن فهد في سلسلة تغريدات :"لا تحط صورتك جنب سلمان. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي.. الخسيس مثلك ما يقرب كحيلان. ما تاصل نعلته يا السرسري.. وجهك أسود، وجه شيطان. خاين دين في جهنم ترتمي".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن فهد: "إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي لاحشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي".

وفي تغريدة أخرى وصف قال الأمير عبد العزيز بن فهد ولي عهد أبو ظبي: “يا التافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي.. زايد لو طلع عاد غضبان… خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي".

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع هجوم نجل الملك فهد على ولي عهد أبو ظبي وأطلقوا هاشتاغ #ابن_فهد_يجلد_ابن_زايد، وحذروا من خلاله من خطورة سياسة الإمارات التي تجر المملكة إلى الإفلاس على حد تعبيرهم.

وقال آخرون إن حساب الأمير السعودي ربما يكون مخترقا إلا أنه لم يصدر أي تعليق منه أو من الأسرة الحاكمة بشأن هذا الأمر حتى الآن.