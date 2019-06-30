نجل الرئيس: السبسي "لم يعد بخطر" وقد يغادر المستشفى خلال أيام

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأوربية

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن ان يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

التفاصيل: حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، قال إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

رئيس الوزراء يوسف الشاهد زاره الجمعة؛ لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية". الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين) الباجي قائد السبسي: قائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

نقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما من تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

تواصل تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، مضيّها قدما نحو الديموقراطية منذ 2011، بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والاعتداءات الجهادية.

أثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.