تونس
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 00:22

نجا من موت محقق.. لحظة إنقاذ شخص من الغرق في تونس (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس فيديو لمواطنين في ولاية سوسة ينقذون شخصا غمرته مياه الأمطار التي هطلت بكثافة الإثنين على المدينة.

وتمكن شباب من إخراج الشخص بصعوبة شديدة من الطابق الأرضي لإحدى البنايات في المدينة، التي تقع شرقي البلاد.

وفور إنقاذه سقط الشاب منهارا من الإعياء، قبل أن يحمله عدة أشخاص لإسعافه.

وأعلنت السلطات المحلية في ولايتي سوسة والمنستير تعليق الدوام بالمؤسسات الحكومية حتى صباح الثلاثاء، إثر تقلبات مناخية قوية وأمطار غزيرة.

ودعت السلطات السكان إلى "توخي الحذر واليقظة" و"عدم المجازفة خاصة في تقاطع الطرقات بالأودية والمنخفضات".

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي التونسيين، إلى "اتباع أقصى درجات اليقظة في ولايات سوسة والمنستير والمهدية".

وتوقع المعهد تسجيل أمطار غزيرة وكميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة "يمكن أن تتسبب في سيول من شأنها أن تؤثر على الأنشطة اليومية والاقتصادية".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
خدمة سند

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