فرنسا
الأربعاء 22 يوليو 2020 15:08

نجاة طفلين من موت محقق وسط حريق في بناية سكنية (فيديو)

الطفلان قفزا من النافذة بعد اندلاع حريق هائل في المنزل
الطفلان قفزا من النافذة بعد اندلاع حريق هائل في المنزل
مواقع التواصل
في موقف يحبس الأنفاس، تمكن بعض سكان حي من أحياء مدينة غرونبل الفرنسية من التقاط طفلين ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث بأحد البنايات السكنية إثر نشوب حريق هائل.

فبعد أن نشب حريق في بيت الطفلين أقدما على رمي نفسيهما، فأمسك بهما بعض المارة حسب ما يظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات.

ولم يتمكن الطفلان ذوا 3 و10 سنوات من تحمل الدخان المنبعث، فاختارا القفز من شرفة البيت، لينجح بعض الأشخاص في تلقفهما في مشهد بطولي.

ويوضح مقطع الفيديو، أن الطفل الأكبر سنا قام بتعليق الطفل الأصغر في الهواء من شرفة الطابق الثالث في أحد المباني، ثم قام برمي الطفل من على ارتفاع بضعة أمتار، لينجح أشخاص بالشارع في التقاطه. 

وبعد بضع ثوانٍ، قفز الطفل الأكبر أيضًا ليتم التقاطه كذلك، وتمكن الطفلان الهروب من النيران بأعجوبة دون أذى.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إنه في بداية اشتعال النيران، حاول بعض الأشخاص إنقاذ الطفلين من الشرفة التي لجأ إليها الطفلان من خلال التقاطهم بسلة، لكنهم لم يتمكنوا من إخلائهم بهذه الطريقة.

وأضافت أن حوالي 17 شخصا كانوا موجودين لالتقاط الأطفال وأصيب بعضهم بكدمات طفيفة أثناء عملية إنقاذ الطفلين.

ومع ذلك، وبفضل تدخل هؤلاء الأشخاص، خرج الطفلان من النيران والسقوط من شرفة في الطابق الثالث دون إصابات.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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