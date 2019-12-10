الصين
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 14:49

نجاة أم وطفلها بأعجوبة عندما وقع انفجار ضخم في مطبخها (فيديو)

تسبب تسرب الغاز في الانفجار وفق تقارير محلية
مواقع أجنبية
انفجر مطبخ بعد ثوانٍ من مغادرة امرأة وطفلها الغرفة، في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين.

ويُظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، قبل أيام، امرأة تدخل إلى المطبخ للتحقق من طهي الطعام الذي كانت تطبخه على الموقد.

ومع ذلك، انفجر المطبخ فجأة بعد لحظات قليلة من مغادرتها وطفلها الذي يتعلم المشي.

ووفقًا لتقارير محلية، تسبب تسرب الغاز في الانفجار. ولحسن الحظ، لم يصب أحد، والقضية قيد التحقيق.

المصدر
نيوز فلير
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موقد غاز
طبخ طعام
أم وطفلها

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