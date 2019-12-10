نجاة أم وطفلها بأعجوبة عندما وقع انفجار ضخم في مطبخها (فيديو)

انفجر مطبخ بعد ثوانٍ من مغادرة امرأة وطفلها الغرفة، في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين.

ويُظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، قبل أيام، امرأة تدخل إلى المطبخ للتحقق من طهي الطعام الذي كانت تطبخه على الموقد.

ومع ذلك، انفجر المطبخ فجأة بعد لحظات قليلة من مغادرتها وطفلها الذي يتعلم المشي.

ووفقًا لتقارير محلية، تسبب تسرب الغاز في الانفجار. ولحسن الحظ، لم يصب أحد، والقضية قيد التحقيق.