نتيلة راشد.. غوغل يحتفل بـ "ماما لبنى" رائدة أدب الأطفال

يحتفل محرك البحث العالمي غوغل ،اليوم الأحد، بالذكرى 86 لميلاد الكاتبة المصرية نتيلة راشد، رائدة أدب الأطفال التي ترجمت وقدمت مئات الأعمال الأدبية الموجهة للطفل العربي.

ولدت نتيلة راشد يوم 19 سبتمبر/أيلول 1934، بالقاهرة، لأسرة ميسورة الحال، غير أنها آمنت بالتجربة الناصرية، التي كانت ملهمة لها خلال سنوات عمرها. وتزوجت عام 1956، وأنجبت هشام وعصام، حملت اسم "ماما لبنى" بعد أن أنجبت ابنتها الكبرى.

لكن الكاتبة اليسارية ذات الميول الاشتراكية اتجهت بشكل غير متوقع إلى ترجمة أدب الأطفال، لأن الكتابة للأطفال من أصعب الفنون، فكيف يقرأ الكاتب ما يدور في خيال الطفل الذي لا يعرف للعالم حدودا، بل ويرشده إلى قوانين الواقع دون أن يخذل خياله وبراءته.

Today’s #GoogleDoodle celebrates pioneering Egyptian translator & children’s author Notaila Rashed.



Known affectionately as "Mama Loubna," Rashed devoted her life to the creation & promotion of children’s literature 📖



→ https://t.co/VpWeMAuPN8 pic.twitter.com/GEx1D9fOnO — Google Doodles (@GoogleDoodles) September 20, 2020

غير أن نتيلة راشد نجحت في حل تلك المعادلة الصعبة، بكتابة مرنة ورشيقة موجهة للأطفال، تخبرهم فيها أن العالم غير مثالي.

وأوضحت بشكل يناسب طفولتهم أن الخير لن ينتصر إلا بالتحلي باللطف والصفات النبيلة، كما أن الهزائم واقع وستقابلهم بلا أدنى شك، لكن البقاء سيكون لمن يستطيع التكيف ودراسة نقاط الضعف وأسباب الفشل ليتمكن من النهوض مرة أخرى.

شاركت نتيلة راشد في تأسيس مجلة "سمير" الشهيرة عام 1956، وسمحت للأطفال بالكتابة كمراسلين صحفيين في أبواب المجلة، واستعانت بالرسام الفرنسي برني لتصميم شخصية سمير.

لكن سرعان ما انضم إلى المجلة رسامون مثل "أحمد إبراهيم حجازي وبهجت عثمان"، وكان لها دور في إلهام كتاب كبار في دخول حقول أدبية لم يطرقوها من قبل.

ونجحت نتيلة راشد في إقناع كتاب وأدباء مثل: نجيب محفوظ، وسيد حجاب، وتوفيق الحكيم، ويوسف السباعي للكتابة للأطفال.

تُرجمت بعض أعمالها إلى الإنجليزية وقامت بترجمة بعض الأعمال عن الإنجليزية، حتى ارتبط اسم "ماما لبنى" بأدب الأطفال على مدار عقود.

ونالت نتيلة راشد جائزة الدولة في أدب الأطفال، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وغيرها من الجوائز، وقفز عملها من الصفحات إلى موجات الأثير من خلال البث الإذاعي.

وبعد بضع سنوات فقط، وطوال مسيرتها المهنية، كتبت راشد وترجمت قصصًا لا حصر لها للأطفال، وتعاونت مع قائمة متنوعة من مجلات الشباب العربية، والبرامج التلفزيونية، والبرامج الإذاعية.

ومن أشهر أعمالها كتاب "يوميات عائلة ياسر" 1979، والذي ألهم أول فيلم للأطفال من إنتاج المجلس القومي للثقافة المصري. وتوفيت الأديبة المصرية عام 2012 عن عمر ناهز 72 عامًا.