السودان
الاثنين 3 فبراير 2020 20:48

نتنياهو يلتقي البرهان ويبحثا تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين) ورئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين) ورئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وكتب نتنياهو على تويتر: "التقيت في عنتيبي رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقنا على التعاون من أجل تطبيع العلاقات".

وأضاف أنه "يؤمن نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية.

وأضافت المصادر أن البرهان طلب من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من "لائحة الإرهاب".

وقال صحفيون سودانيون في وقت سابق إن البرهان غادر إلى أوغندا في زيارة غير معلنة تزامنا مع زيارة نتنياهو، والتي من المتوقع أن يلتقي فيها بعدد من الزعماء الأفارقة.

المصدر
وكالات
الجزيرة
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السودان
إسرائيل
تطبيع العلاقات
بنيامين نتنياهو
عبد الفتاح البرهان

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