نتنياهو يكشف عن دولتين عربيتين سيحلق الطيران الإسرائيلي فوقهما

السودان

سلطنة عمان

عندما زرت سلطنة عمان تحدثت مع فخامة السلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شركة الطيران الإسرائيلية "إل-عال" تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية. pic.twitter.com/Dc7WLUAUBI

السلام مع العالم العربي

عندما ألتقي زعماء عرب إنهم يقولون لي: "لدينا مصالح أمنية واقتصادية ونريد أيضا أن نتمتع بثمار التقدم ومن الآن فصاعدا لن نرهن تطبيعنا مع دولة إسرائيل بنزوات الفلسطينيين".

أنفاق حزب الله

اكتشاف الأنفاق الإرهابية التي حفرها حزب الله على الحدود الشمالية هو جزء من جهود ليست عسكرية فحسب تهدف إلى صد تهديد الأنفاق بل إنها أيضا جهود إعلامية ودبلوماسية واقتصادية من شانها فرض عقوبات مشددة على حزب الله وتصنيفه على جميع أجنحته كتنظيم إرهابي. #درع_الشمال pic.twitter.com/0S2XN5LCgj