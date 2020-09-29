حزب الله وإسرائيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 23:45

نتنياهو يعرض صور "مخزن أسلحة سري" لحزب الله في بيروت.. ونصر الله ينفي (صور)

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غيتي
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، صورا، ادعى أنها لمخزن أسلحة تابع لـ"حزب الله" اللبناني، داخل حي سكني في العاصمة بيروت، وبالقرب من مستودعات للغاز.

وقال نتنياهو خلال كلمة مسجلة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ75 "في حي الجناح، قرب مطار بيروت، يمتلك حزب الله مخزن سلاح سري، محاطا بمنازل المدنيين، على بعد أمتار من مستودعات للغاز".

وخاطب نتنياهو، سكان الحي اللبناني، بقوله "عليكم العمل الآن والاحتجاج، إذا ما انفجر (مخزن الأسلحة) ستكون هذه مأساة أخرى".

وتابع "ليس لإسرائيل أية نوايا شريرة تجاهكم، إيران هي من تعرضكم لخطر كبير، عليكم أن تطلبوا منهم إزالة تلك المخازن".

وطالب نتنياهو، حزب الله، بـ"التوقف عن استخدام لبنان ومواطنيه كدروع بشرية"، على حد وصفه.

هذا ولم يصدر حزب الله أي بيان أو تصريح على الفور، بشأن اتهامات نتنياهو.

وفي 4 من آب/ أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مخلفا أكثر من 190 قتيلا وما يزيد عن 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

وخلال كلمته، دعا نتنياهو دول العالم لمواجهة إيران، وقال إنها "بفضل انتهاكها للقيود المؤقتة المفروضة عليها ستمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب في غضون أشهر قليلة لإنتاج عدد من القنابل النووية".

وفي 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، بدعوى عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.

نصر الله: نتنياهو يكذب

من جانبه، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله اليوم الثلاثاء إن نتنياهو يكذب بشأن مواقع صواريخ الحزب في لبنان.

وقال نصر الله "قبل قليل كان رئيس حكومة العدو يتحدث مباشرة في خطاب الأمم المتحدة من أجل تحريض الشعب اللبناني على حزب الله مثل العادة".

وأضاف "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا بجانب محطة غاز ونعرف جيدا أين نضع صواريخنا".

المصدر
وكالات

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