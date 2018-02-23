تهويد القدس
الجمعة 23 فبراير 2018 23:29

نتنياهو يشيد بإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار المقبل.

ووصف نتنياهو الإعلان بأنه "يوم عظيم لشعب إسرائيل".

 وقال بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية في واشنطن باللغة العبرية "قرار الرئيس ترمب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في ذكرى يوم الاستقلال القادمة يعقب إعلانه التاريخي في ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف البيان "هذا القرار سيحول الذكرى السبعين ليوم الاستقلال إلى احتفال أكبر. نشكرك أيها الرئيس ترمب على زعامتك وصداقتك".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية. 

وأضافت في بيان أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019.

المصدر
رويترز
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دونالد ترامب
تل أبيب

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