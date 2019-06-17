الاثنين 17 يونيو 2019 00:48
نتنياهو يرد الجميل: مستوطنة باسم ترمب في الجولان المحتلة
وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترمب" تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
التفاصيل:
- مجلس الوزراء الإسرائيلي عقد جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان المحتلة بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترمب" (مرتفعات ترمب) في كيبوتز "كويلا بروشيم" الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حاليا أربع عائلات من المستوطنين.
- خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.
- نتنياهو وصف ترمب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا"، قائلا إن "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك".
- نتنياهو: الرئيس ترمب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها.
- صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلت عن نتنياهو: "كلنا نعرف ما كان ممكن أن يحدث خلال العقد الماضي هنا على الحدود (مع سوريا) لولا وجودنا".
- نتنياهو: سنواصل العمل ضد محاولات إيران وفرعها حزب الله (اللبناني)، للسيطرة على الحدود، وسوريا بشكل عام.
- فريدمان أشاد "بالبادرة الاستثنائية" للحكومة الإسرائيلية.
- ترمب رد على نتنياهو وكتب على تويتر "شكرا لك رئيس الوزراء نتانياهو ولدولة اسرائيل على هذا الشرف العظيم".
Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019
- نتنياهو أشار إلى قرار ترمب باعتراف بلاده في مارس/ آذار الماضي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
- نتنياهو أعاد التذكير بنقل ترمب للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو/ أيار 2018.
- الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو قررت إقامة المستوطنة الجديدة تكريما لترمب، بعد اعترافه مارس/آذار الماضي، بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
- في وقت سابق الأحد، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية "تواجه عقبات مالية وبيروقراطية" أمام إقامة المستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السورية.
- في عام 1949، افتتحت الحكومة الإسرائيلية بلدة في وسط البلاد باسم "كفر ترومان"- قرية ترومان بالعبرية- تعبيرا عن الشكر للرئيس الأمريكي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 مايو/ أيار 1948.
- يعيش نحو 23 الفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 ألف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.
المصدر
وكالات