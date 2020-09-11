التطبيع البحريني الإسرائيلي
الجمعة 11 سبتمبر 2020 21:08

نتنياهو يرحب بإعلان اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غيتي
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفاقية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "لقد استغرقنا 29 يوما للتوصل إلى اتفاق مع البحرين، هذه حقبة جديدة من السلام"، في إشارة إلى المدة الزمنية بين إعلان اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضح: "استغرقنا 26 عاما لإبرام اتفاقية سلام ثالثة مع الدول العربية (يقصد الإمارات)، لكن لم يستغرق الأمر 26 عاما، بل 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة العربية الرابعة".

وأضاف نتنياهو أن "هذه حقبة جديدة من السلام، لقد استثمرنا في السلام منذ سنوات عديدة، والآن سوف يستثمر السلام فينا، وسوف يؤدي إلى استثمارات ضخمة للغاية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأكد أن "دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

فيما قال بيان صدر عن مكتبه: "رئيس الوزراء نتنياهو يعلن رسميا إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن الرئيس الأمريكي وملك البحرين حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترمب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات .

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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