أمريكا وإيران
الخميس 20 يونيو 2019 22:17

نتنياهو يدعو العالم إلى دعم واشنطن ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس "الدول المحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع إيران بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.
التفاصيل
  • نتنياهو قال في بيان: خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضدنا جميعا.
  • نتنياهو: "أكرر دعوتي كل الدول المحبة للسلام الى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني."
  • نتنياهو: إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الأمر.
خلفيات
  • أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" أثناء "اختراقها المجال الجوي الإيراني" قرب مضيق هرمز.
  • أكدت الولايات المتحدة إسقاط القوات الإيرانية للطائرة المسيرة، إلا أنها أكد أنها كانت في الأجواء الدولية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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إيران
إسرائيل
بنيامين نتنياهو

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