إسرائيل
الجمعة 16 فبراير 2018 19:03

نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارة له إلى مرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية)
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارة له إلى مرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية)
رويترز
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى على احتلالها لهضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 إلى الأبد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن نتنياهو قال للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الجمعة) إن "هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو التقى الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر ميونخ في ألمانيا.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا".

وتابع: "يجب على إيران ألا تبني قواعدها في سوريا، نحن سنعمل ضد ذلك" بحسب المصدر نفسه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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إسرائيل
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
هضبة الجولان
أنطونيو غوتيريش
سوريا

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