نتنياهو: هدفنا التغلب على التهديد الإيراني كما تغلبنا على القومية العربية
وأضاف نتنياهو في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، مساء الإثنين، إن إسرائيل تجري اتصالات مع دول لم تحلم بالتعاون معها (دون تحديدها)، مشيرًا إلى أن هذه الدول تريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وتابع "إسرائيل تعيش ازدهارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعملياتيًا وعسكريًا لا مثيل له"، على حد قوله.
ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" بتويتر (تابعة للخارجية الإسرائيلية)، عن نتنياهو قوله "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم".
قلت في مقر قيادة الشاباك:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2020
غايتنا الكبرى هي التغلب على التهديد الإيراني وهو تهديد تقليدي ونووي وإرهابي كما تغلبنا على التهديد الكبير التي تمثل بالقومية العربية.نستطيع أن نحقق ذلك وأثبتنا ذلك. يجب على إصرارنا على خوض النضال من أجل ضمان مستقبلنا ودحر أعدائنا أن يكون أكبر من إصرارهم
منحت اليوم جوائز لضباط جهاز الأمن العام (الشاباك) الذين نفذوا عمليات خارقة دفاعا عن أمن إسرائيل وقلت:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2020
نجري اتصالات مع دول لم نحلم بالتعاون معها. كل الدول تريد أن تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. نعيش ازدهارا دبلوماسيا واقتصاديا وعملياتيا وعسكريا لا مثيل له. pic.twitter.com/RaapDM8oOz
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم.. نحن نعيش ازدهارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعملياتيًا وعسكريًا لا مثيل له" pic.twitter.com/MdCElI6oaE— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 20, 2020
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماءها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع بأشكال عدة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة اقتصادية ورياضية وثقافية تقيمها دول عربية.
ودومًا ما تقابلها موجة غضب "شعبية" من الشارع العربي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قاتل الفلسطينيين ومغتصب أرضهم، ويؤكد المغرودن العرب دومًا أن الشعوب العربية في وادٍ والحكومات في وادٍ آخر.
حقيقه مرة للأسف بتغلبهم عن القومية العربية 😢— Leber Gems (@Abderahmane_ESS) January 20, 2020
لو دامت لغيرك ما وصلت اليك— هادي المقفعي (@hadiahmed95) January 20, 2020
من حقك أن تجير فشل الأنظمة العربيه الوطنيه أو الملكيه وتحسين انتصارا لم ولكن عليك أن تعلم أن ما يجري الآن وما وصلت إليه الأوضاع في المنطقه ليس نهاية المطاف وان عداء العرب ليس لليهود لا كقومه ولا ديانه ولكن العداء بسبب النهج الصهيوني العنصري
لن تسقط القوميه الدينيه ولو سقطت العربيه فستاتي الأولى لتعيد لم شتات الثانيه— Mahmoud A.Abady (@MahmoudAAbady2) January 20, 2020
والعاقبه للمتقين
هل تقصد ان قتل ١٤٤ فلسطيني منهم ٣٣ طفل في العام ٢٠١٩ انجاز وازدهار امني وشيء يفتخر به أيها المحتل ؟؟!— بو نوفل (@salahnofal) January 20, 2020
لايوجد على الارض من يصل الى درجةاليقين التي وصلتم اليها بان الحكم الالهي عليكم بالتيه والشتات لن تخرجوا منه حتى قيام الساعه وماانتم عليه اليوم إنما هي مرحلةتجميع تبشر بقرب النهايه المحتومه— محمد عُبيّه (@mohammed_obia) January 20, 2020
ربما تغلبتم على القومية العربية لكن لم ولن تتغلبوا على ثقافة الأمة الإسلامية الواحدة— زهراء اليمن #yemen (@yemen_zahraa) January 20, 2020
من هي تلك الدول يا بيبي— Farookfouad (@farookfouad) January 20, 2020
لا تسلم الجرة في كل مرة— Abdullah Zin (@ZinAbood) January 20, 2020
كيانكم سرطان زرع في جسد وطننا العربي
وسيستأصل وينتهي كيانكم وتنتهي معه الدول العميله التي تطبع معكم وفلسطين تبقى فلسطين للعرب و للفلسطينيين