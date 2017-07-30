الأقصى خط أحمر
الأحد 30 يوليو 2017 17:32

نتنياهو: قرار إزالة البوابات من مداخل الأقصى لم يكن سهلا

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قرار إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي، لم يكن سهلا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن نتنياهو، في اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم، قوله إن القرار الذي اتخذه بخصوص الحرم القدسي الشريف "لم يكن سهلا، إلا أنه يطلب منه اتخاذ القرارات بترو واتزان، باعتباره يحمل على عاتقه المسؤولية عن أمن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أنه أقدم "على اتخاذ هذا القرار رؤية منه للخارطة الكلية، لا سيما التحديات والتهديدات التي تحدق بإسرائيل، لا يعرف الجمهور بعضها".

وتابع أنه "يتفهم مشاعر الجمهور بهذا الخصوص".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أزالت قبل أيام بوابات الكترونية وجسور وممرات معدنية وضعتها في 17 من يوليو/تموز الجاري، على مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعد احتجاجات شعبية فلسطينية واسعة. 

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
رئيس الوزراء الإسرائيلي
نتنياهو
الأقصى
الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
القدس
البوابات الإلكترونية

اقرأ أيضا

Thumbnail
رونالدو يمثل أمام القضاء الإسباني بتهمة التهرب الضريبي
Thumbnail
التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول قد يكون قاتلا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا