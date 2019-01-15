نتنياهو: قائد الجيش الإسرائيلي التقى عددا من نظرائه العرب
وقال نتنياهو خلال حفل تنصيب رئيس الأركان الجديد أفيف كوخافي، اليوم، موجهًا كلامه إلى آيزنكوت "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة، فأنت كنت شاهدًا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم البعض وحتى تم تصوير ذلك".
وأكد نتنياهو أن العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية تعززت على نحو غير مسبوق، كما وجه تحذيرًا إلى إيران.
قال رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع المنتهية ولايته الفريق غادي أيزنكوت:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٥ يناير ٢٠١٩
حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة فأنت كنت شاهدا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم بعضا وحتى تم تصوير ذلك. pic.twitter.com/zSjWIs9qaB
- إسرائيل تواجه جبهة مركزية، هي إيران وأذرعها.
- إيران تكذب كل الوقت، فقد كذبت في الاتفاق النووي، وتكذب الآن عندما تطلق قمرًا اصطناعيًا بسيطًا إلى الفضاء، بينما تسعى لإنجاز المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات.
- أنصح إيران بالخروج من سوريا بسرعة لأن إسرائيل ستواصل سياستها الهجومية.
- إسرائيل تسعى للانتصار، وبأقل ثمن ممكن، وهذا هو الاختبار الحقيقي للقيادة.
- سنواصل منع إيران وتوابعها من تثبيت أقدامهم في المنطقة.
- إسرائيل لا تبحث عن حروب لا داعي لها، ولكن الحروب الضرورية تقتضي الجاهزية للتضحية.
- قدرات إسرائيل تتركز على جاهزية الجيش للانتصار في كل حرب ممكنة على عدة جبهات.
سمعت أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول "ليس لإيران أي تواجد عسكري في سوريا. نحن نقوم بدور استشاري فقط". إذن, أنصح إيران أن تخرج من سوريا بسرعة لأننا سنواصل تطبيق سياستنا الحازمة بلا خوف ودون هوادة. pic.twitter.com/R9LgkEW6R3— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٥ يناير ٢٠١٩
- شهد عام 2018 نشاطات تطبيعية بين دول عربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على رأسها السعودية والبحرين، وأخذ بعضها طابعًا أقرب إلى العلنية بعد سنوات من اللقاءات السرية.
- نتنياهو، صرح العام الماضي، بأن هناك تطورات إيجابية في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، موضحًا أن إسرائيل لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية وبهذا الزخم.
- قبل نحو أسبوع قالت إسرائيل إن ثلاثة وفود عراقية تضم ممثلي أحزاب وشخصيات زارتها العام الماضي.
- تل أبيب تقول دومًا إن علاقاتها مع العديد من الدول العربية تشهد تطبيعًا غير مسبوق.
- الحاخام الأمريكي مارك شناير تحدث مسبقًا عن أسباب يرى أنها ستعجل التقارب بين إسرائيل ودول الخليج، من بينها إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا. وقال إن نتنياهو قد يزور مملكة البحرين في يناير/كانون الثاني الجاري.
- نتنياهو اعترف بأن هناك عملية تطبيع تجري مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك أفضل من تحقيق التطبيع مع العرب عقب التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
- نتنياهو سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي سلطنة عمان، في حين تتحدث صحف إسرائيلية عن وجود علاقات سرية مع دول عربية عدة.