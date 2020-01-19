نتنياهو: ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر حولنا لدولة عظمى
وأضاف في تغريدة على تويتر، أن مليارات الشواقل (العملة الإسرائيلية) ستُحول إلى "رفاهية المواطنين الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن ذلك "يُعد حدثًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا كبيرًا."
وأشار أن هذا الحدث "يحمل في طياته بشرى هامة جدًا وهي تتمثل في تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط."
بدأنا ضخ غاز طبيعي إلى #مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 19, 2020
مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط.
وبدأت إسرائيل يوم الأربعاء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في حدث وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه "يوم تاريخي".
وكتبت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " يوم تاريخي.. إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر".
ونقلت الصفحة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وهو في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في منتدى الشرق الأوسط للغاز قوله إن " هذا التعاون بين إسرائيل ومصر هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ توقيع اتفاقية السلام بين (رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم) بيغين و(الرئيس المصري أنور) السادات."
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان له إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي المتوفر لديها إلى أوربا عبر المصانع المصرية للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".
وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.