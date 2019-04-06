نتنياهو سيفرض السيادة على مستوطنات الضفة حال انتخابه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه قد يضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات القادمة واحتفظ بمنصبه في رئاسة الوزراء.

وفي حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة، أجاب: "من قال إننا لن نفعل". أبرز تصريحات نتنياهو: أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية).

استبعد بشكل قاطع قيام الدولة الفلسطينية فهي تعرض وجودنا للخطر.

سأفرض السيادة الإسرائيلية، ولن أفرق بين المستوطنات الكبرى والكتل الاستيطانية الصغيرة المعزولة.

أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنني غير مستعد لإجلاء شخص واحد من المستوطنات في الضفة الغربية. دعاية انتخابية: صحف عبرية اعتبرت وعد نتنياهو هو محاولة لتشجيع الناخبين اليمينيين على التصويت لحزب الليكود في الانتخابات القادمة.

الصحف قالت إن اعتراف الإدارة الأمريكية تحت رئاسة ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان؛ دفع نتنياهو إلى النظر في ضم المستوطنات. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوقع على قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة خلفيات: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

سبق أن اعترف ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها في مايو/ آيار 2018، في اليوم الذي يوافق ذكرى قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، عام 1948.

وفق تقديرات عبرية يعيش أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، ويعيش أكثر من200 ألف مستوطن في أحياء بالقدس الشرقية.

يخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي "أبيض وأزرق" برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.