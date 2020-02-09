التطبيع مع إسرائيل
الأحد 9 فبراير 2020 22:25

نتنياهو: دول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "دولا إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب من إسرائيل".

وأضاف نتنياهو عبر تويتر أن العالم "يشهد تغييرا هائلا تقوده إسرائيل من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية".

وقال نتنياهو إنه صنع التاريخ بعد لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم عقب هزيمة 1967 واشتهر باسم مؤتمر "اللاءات الثلاث".

نتنياهو التقى البرهان الإثنين الماضي في أوغندا، في أول لقاء معلن بين مسؤول سوداني رفيع مع مسؤول إسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.
وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين الماضي أن نتنياهو والبرهان اتفقا على "بدء تعاون يقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن لقاءه نتنياهو  جرى بدافع "تحقيق المصلحة السودانية العليا"، مع التأكيد على ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
بنيامين نتنياهو
التطبيع مع إسرائيل
صفقة القرن
السودان
عبد الفتاح البرهان

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