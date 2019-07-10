نتنياهو: السيسي صديقي العزيز وهو حكيم وشجاع
- نقل الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر عن نتنياهو قوله: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته.
- نتنياهو: السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار.
- عزف النشيد الإسرائيلي خلال مراسم الحفل الذي أقامه السفير المصري في تل أبيب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو/تموز.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز ، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته".— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019
وقال نتنياهو في حفل استقبال اقامته السفارة المصرية بتل ابيب بمناسبة عيد مصر الوطني إن السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار.
في كلمته في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة المصرية بتل ابيب بمناسبة ذكرى ثوره يوليو قال السفير المصري في إسرائيل إنه منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر pic.twitter.com/LbM1S4MW65— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019
قال رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية بتل أبيب احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الرئيس عن أمله في أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين pic.twitter.com/gg4fTQ6pNR— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019
النشيد الإسرائيلي "الأمل" في حفل استقبال أقامه السفير المصرى لدى إسرائيل خالد عزمي احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. pic.twitter.com/b2lvjcX99x— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019
- مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط.
- أتمنى أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين.
- منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا.
- العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر.
- العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.
- السيسي أكد في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي إس" الأميركية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.
- السيسي أكد في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.