مصر وإسرائيل
الأربعاء 10 يوليو 2019 23:52

نتنياهو: السيسي صديقي العزيز وهو حكيم وشجاع

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفيلين الأربعاء في حفل للسفارة المصرية بتل أبيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.
التفاصيل
  • نقل الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر عن نتنياهو قوله: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته.
  • نتنياهو: السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار. 
  • عزف النشيد الإسرائيلي خلال مراسم الحفل الذي أقامه السفير المصري في تل أبيب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو/تموز.
تصريحات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين:
  • مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط.
  • أتمنى أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
 تصريحات السفير المصري في إسرائيل خالد عزمي:
  •  منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا.
  • العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر.
خلفيات:
  • العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.
  • السيسي أكد في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي إس" الأميركية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.
  • السيسي أكد في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
المصدر
الجزيرة مباشر
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بنيامين نتنياهو
عبد الفتاح السيسي

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