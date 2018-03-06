إسرائيل والسعودية
الثلاثاء 6 مارس 2018 08:48

نتنياهو: السعودية وافقت لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رويترز
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الاثنين) إن السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.

ولم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين أو طيران الهند.

وأدلى نتنياهو بهذا الإعلان خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل وسيكون رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما مؤشرا فيما يبدو إلى انفراج في العلاقات بين إسرائيل والمملكة، والبلدان حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية، لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسارات الجديدة فوق الأراضي السعودية قد تقلص مدة السفر بما يزيد عن ساعتين.

المصدر
رويترز
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