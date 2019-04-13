السبت 13 أبريل 2019 19:40
نتفليكس تخسر 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية بسبب والت ديزني
فقدت شركة نتفليكس 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية في بورصة "وول ستريت" بعدما أعلنت شركة والت ديزني عن خدمة منافسة أقل سعرا.
التفاصيل:
- هبطت أسهم نتفليكس بنحو 5٪ ليصل سعر السهم إلى 349.36 دولارا بعد وقت قصير من بدء التداول أمس الجمعة.
- وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 152.5 مليار دولار.
- جاء هذا بعدما كشفت شركة ديزني عن خدمة جديدة لبث المحتوى عبر الإنترنت، والتي ستنافس الخدمة التي تقدمها نتفليكس منذ سنوات.
- قالت ديزني إنها ستطلق الخدمة الجديدة "ديزني بلس" في 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
- سيكون سعر الخدمة الجديدة 7 دولارات شهريا أو 70 دولارا سنويا.
- ستمثل هذه الخدمة منافسة شديدة لخدمة نتفليكس التي تقدم ثلاث شرائح من الأسعار هي: 8 دولارات و10 دولارات و15 دولارا.
- لم تتأثر قاعدة عملاء نتفليكس، التي يبلغ عددها 60 مليون مشترك في الولايات المتحدة وحدها، كثيرا بإعلانها مؤخرا زيادة أسعار الاشتراكات لديها.
- لكن إعلان شركة ديزني عن خدمتها الجديدة سيمثل تحديا كبيرا لنتفليكس، حيث يبدو أن ديزني مستعدة لخسارة بعض الأموال لسنوات حتى تتمكن من انتزاع حصتها من السوق.
- قالت ديزني إنها وضعت هدفا يتمثل في جذب ما بين 60 و90 مليون مشترك وتحقيق أرباح في السنة المالية 2024.
- تعتزم الشركة ضخ أكثر من مليار دولار بقليل لتمويل إنتاج برامج في السنة المالية 2020 ونحو ملياري دولار بحلول 2024.
- ستتضمن خدمة "ديزني بلس" عددا كبيرا من البرامج والمحتوى المخصص للأطفال، والمسلسلات التي تنتجها شركة ديزني، إضافة إلى أفلام الشركات التابعة لها مثل مارفل وستار وورز.
- كانت ديزني تعرض أفلامها الجديدة مثل "بلاك بانثر" أو (النمر الأسود) و"بيوتي أند ذا بيست" أو (الجميلة والوحش) على نتفليكس بعد انتهاء عرضها في دور السينما لكنها أنهت هذه الترتيبات في العام الحالي لتغذي طموحاتها في مجال بث الفيديو الرقمي.
- عقب الإعلان عن الخدمة الجديدة ارتفعت أسهم ديزني إلى مستوى قياسي، كما ارتفعت قيمتها السوقية بمقدار 25 مليار دولار، لتصل إلى 235 مليار دولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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