سوق انتقالات اللاعبين
الثلاثاء 24 يوليو 2018 16:15

نتائج مذهلة للفحص الطبي لكريستيانو رونالدو

رونالدو أثناء خضوعه للكشف الطبي في يوفينتوس
غيتي
كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن نتائج مذهلة وغير متوقعة أظهرها الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لناديه الجديد "يوفنتوس" الإيطالي.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي أن اللاعب يتمتع بحالة بدنية مذهلة توازي في قدرتها الحالة البدنية للاعب في عمر العشرين، وفقا لـلصحيفة.

وبحسب ذا ميرور، فقد بلغت نسبة الدهون في جسد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاماً، 7% فقط. في حين أن معدل نسبة الدهون في أجسام اللاعبين المحترفين تكون عادةً ما بين 10-12%.

وأثبتت نتائج الفحص أن يوفنتوس لم يتسرّع في دفع تلك المبالغ الطائلة مقابل الحصول على نجم ريال مدريد السابق. فنسبة الكتلة العضلية في جسد رونالدو وصلت إلى 50%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الكتلة العضلية لدى اللاعبين الآخرين إلى 46%.

وسجل رونالدو رقماً قياسيّاً في المونديال الأخير، إذ بلغت سرعته 33.98 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة الأعلى التي تم تسجيلها في كل مباريات كأس العالم لهذه النسخة.

وكان النجم البرتغالي قد وقّع صفقة انتقالٍ ضخمة مع يوفنتوس، بطل إيطاليا، بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وردّ اللاعب على منتقدي الصفقة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع يوفنتوس، بقوله إنّ اللاعبين الذين بعمره يتوجهون على الصين واليابان وقطر، أمّا هو فيشعر بصحةٍ جيّدة، لهذا قرر خوض تحدٍ جديد مع النادي الإيطالي الشهير.

المصدر
صحف أجنبية
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كريستيانو رونالدو
يوفينتوس
الكشف الطبي
الدوري الإيطالي لكرة القدم
البرتغال

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