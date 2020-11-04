نتائج مباشرة: لحظة بلحظة.. تطورات الانتخابات الأمريكية
وذلك بعد سباق محموم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت، الثلاثاء، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط انقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، تدفق الأمريكيون على صناديق الاقتراع، للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه جو بايدن لقيادة دولة، تعاني من جائحة فيروس كورونا، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأورد الموقع الرسمي لمفوضي مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا -التي تعد أهم ساحات المعارك الانتخابية- أنه تقرر نقل عملية فرز الأصوات على الهواء؛ وذلك ردا على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير.
وكان الرئيس ترمب وحملته انتقدا قرار المحكمة العليا السماح بتلقي الأصوات عبر البريد حتى بعد 3 أيام من يوم الاقتراع، وهو "ما سيفتح الباب أمام الفوضى"، وقال إن أشياء سيئة ستحصل هناك.
ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مصدر مطلع في حملة ترمب أن هذه التصريحات للرئيس قوضت جهود الجمهوريين في الولاية، وأوردت أن هناك مخاوف لدى مساعدي ترامب بشأن فرص الفوز في ولاية بنسلفانيا.
وفيما يلي أحدث التطورات في الانتخابات الأمريكية
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايتي ساوث كارولينا وميزوري.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات إلينوي وديلاوير وكوناتيكت.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترمب بولايات أوكلاهوما وتينيسي ومسيسبي وآلاباما.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات إلينوي وديلاوير وكونتيكت.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز بايدن بولايات رودآيلاند ونيوجيرسي وميريلاند وماساتشوستس.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر تقاربا شديدا في الأصوات بين ترمب وبايدن في فلوريدا.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز جو بايدن بولاية فيرجينيا.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز دونالد ترمب بولاية ويست فرجينيا.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز جو بايدن بولاية فيرمونت.
- النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز دونالد ترمب بولاية كنتاكي.
- الحاكم الجمهوري لولاية فرمونت فيل سكوت: صوت لصالح جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
- ترمب على تويتر: وضعنا الانتخابي جيد على المستوى الوطني أشكركم.
- إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في مناطق من ولايتي إنديانا وكنتاكي.
- سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.
- سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.
- سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.
- وكالة الأمن القومي الأمريكي: التدخل الأجنبي في هذه الانتخابات أقل مما سجل في الانتخابات النصفية سنة 2018.
- بايدن: الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية يلعبون دورا هاما جدا في المجتمع الأمريكي.
- الادعاء العام بنيويورك يحقق في مزاعم بوجود مكالمات مضللة تحث الناخبين على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات.
- مراسل الجزيرة: مدينة فيلادلفيا ستنقل عملية فرز الأصوات مباشرة على الهواء للرد على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير.
- بايدن: هناك أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا.
- بايدن: تخليت عن منصبي كنائب عام للانضمام في صفوف الجيش.
- بايدن: أعدكم بأننا سنفوز بانتخابات الرئاسة وعندما أرتكب خطأ فسأعترف بذلك.
- كمالا هاريس: الجمهوريون خائفون من التصويت عبر البريد لأنهم يدركون شعبية الديمقراطيين.
- قاض أمريكي يأمر بإجراء مسح شامل في مكاتب البريد اليوم لضمان تسليم كامل بطاقات التصويت المبكر.
- ترمب: يجب ألا نؤخر إعلان نتيجة الانتخابات أياما.
- ترمب: أبلينا بلاء حسنا بما يخص مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
- بايدن في رسالة للناخبين: نحن في مفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة.
- بايدن في رسالة للناخبين: نحن في مفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة.
- ترمب: قد أتحدث إلى الشعب الأمريكي الليلة وأرى طوابير لأناس يرتدون الأحمر أمام العديد من مراكز الاقتراع.