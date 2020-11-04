نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 (بث مباشر)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى مساء الثلاثاء، بـ 224 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا بالمجمع لدونالد ترمب.

وتظهر النتائج الأولية وفق وكالة "أسوشيتدس برس" فوز ترمب بولايات فلوريد (29 صوتا في المجمع الانتخابي)، أوهايو (18 صوتا في المجمع الانتخابي)، وولاية أيوا (6 صوتا في المجمع الانتخابي)، كما تظهر النتائج الأولية فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي (4 صوتا في المجمع الانتخابي).

جاء ذلك إثر فوز بايدن بولايات هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو ونيو هامبشاير وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وهاواي ومينسوتا.

مقابل فوز ترمب بولايات أخرى هي فلوريدا كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا وكنساس وميسوري وإيداهو وأوتاه.

والنتائج حتى الآن ليست مفاجأة؛ إذ يعد بايدن قويا جدا في الولايات التي سارت لصالحه، كما أن ترمب قوي في الولايات التي فاز بها.

وبذلك، ضمن بايدن 213 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشاير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريجون (7) وواشنطن (12).

بينما حصد ترمب 113 صوتا بالمجمع هي حصة ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).

وذلك بعد سباق محموم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت، الثلاثاء، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط انقسام في المشهد السياسي الأمريكي.

وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، تدفق الأمريكيون على صناديق الاقتراع، للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه جو بايدن لقيادة دولة، تعاني من جائحة فيروس كورونا، على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأورد الموقع الرسمي لمفوضي مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا -التي تعد أهم ساحات المعارك الانتخابية- أنه تقرر نقل عملية فرز الأصوات على الهواء؛ وذلك ردا على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير.

وكان الرئيس ترمب وحملته انتقدا قرار المحكمة العليا السماح بتلقي الأصوات عبر البريد حتى بعد 3 أيام من يوم الاقتراع، وهو "ما سيفتح الباب أمام الفوضى"، وقال إن أشياء سيئة ستحصل هناك.

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مصدر مطلع في حملة ترمب أن هذه التصريحات للرئيس قوضت جهود الجمهوريين في الولاية، وأوردت أن هناك مخاوف لدى مساعدي ترامب بشأن فرص الفوز في ولاية بنسلفانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

وفيما يلي أحدث التطورات في الانتخابات الأمريكية