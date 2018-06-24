الأحد 24 يونيو 2018 20:47
نتائج أولية تظهر تقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية
أظهرت نتائج أولية تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 54.57% من الأصوات بعد فرز أكثر من 75% من الأصوات.
وحصل منافس أردوغان الرئيس محرم إنجه على 29.73% من الأصوات.
وحل حزب العدالة والتنمية في المقدمة بالنسبة للانتخابات البرلمانية بنسبة 44.34% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، بينما حصل تحالفه على 55.9% من الأصوات.
وحصل حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني 21.47% من الأصوات، وحصل تحالفه على 32.66% من الأصوات.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر