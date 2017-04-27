تونس
الخميس 27 أبريل 2017 18:35

نبيل معلول مديرا فنيا لمنتخب تونس

نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي
الجزيرة
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب نبيل معلول مدربا جديدا لنسور قرطاج خلفا للمدرب الفرنسي (البولندي الأصل) هنري كاسبارجاك.

وأفاد الاتحاد، في بيان، له اليوم أن نبيل معلول تم تعيينه رسميا في منصبه وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.

وأنهى الاتحاد تعاقده مع كاسبارجاك بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالجابون مطلع العام الجاري، إثر خسارته صفر - 2 أمام منتخب بوركينا فاسو.

وتكبد نسور قرطاج فيمارس / آذار  الماضي هزيمتين متتاليتين في مباراتيه الوديتين ضد الكاميرون على ملعب المنستير بتونس صفر - 1 وضد المغرب في أغادير بالنتيجة ذاتها، ما عجل بإقالة كاسبارجاك.

وكان معلول مدربا مساعدا للفرنسي روجيه لومير أثناء تدريبه لتونس بين عامي 2002 و2008، وقاد نسور قرطاج لإحراز كأس أمم أفريقيا  عام 2004 بتونس والمشاركة في كأس العالم للقارات في ألمانيا 2005، ثم التأهل إلى  كاس العالم بألمانيا عام 2006 قبل الخروج من دور الثمانية لكأس أمم  افريقيا ضد الكاميرون عام 2008. 

وسيكون الظهور الرسمي الأول لمعلول مع المنتخب التونسي، خلال لقاء الفريق مع ضيفه المنتخب المصري في  يونيو / حزيران القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019. 

ويلعب المنتخبان بالمجموعة العاشرة للتصفيات التي تضم أيضا منتخبي النيجر وسوازيلاند.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
تونس
كرة قدم
نبيل معلول
الاتحاد التونسي لكرة القدم

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