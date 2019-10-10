الخميس 10 أكتوبر 2019 11:55
نبع السلام.. القوات التركية تتوغل في شرق الفرات السوري
قالت مصادر ميدانية للجزيرة، اليوم الخميس، إن الجيش التركي توغل شرق مدينة تل أبيض في شمال شرق سوريا وسيطر على عدد من القرى.
وقالت المصادر إن الجيش التركي يشن هجومًا بريًا على مواقع تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية، في مدينة رأس العين.
وجددت المدفعية التركية، فجرًا، قصف مواقع وحدات "حماية الشعب" الكردية في منطقة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا، تزامنًا مع اشتباكات في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنها قصفت 181 هدفًا في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي مساء الأربعاء في شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.
وعصر أمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء القوات المسلحة التركية عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات.
وقالت تركيا إنها أطلعت كلا من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمين العام للأمم المتحدة على العملية ظهر يوم أمس الأربعاء.
تطورات عملية نبع السلام
- بدأت العملية أمس بقصف جوي شنته المقاتلات التركية على مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في تل أبيض ورأس العين، وقالت القوات الكردية إن القصف أسفر عن مقتل 8 بينهم مدنيين، وإصابة العشرات.
- القوات التركية عبرت الأربعاء الحدود السورية باتجاه مدينتي تل أبيض ورأس العين من أربعة محاور، برفقة "الجيش الوطني" التابع للمعارضة السورية.
- أردوغان عبر تويتر أمس: هدفنا هو إزالة "الممر الإرهابي" الذي يحاولون إقامته جنوب بلادنا وإحلال السلام في المنطقة. سنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.
- ميدانيًا، قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات تركية تنطلق من قاعدة ديار بكر جنوبي تركيا للمشاركة في العملية، فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي قوله إن العملية بدأت بضربات جوية وتدعمها نيران المدفعية.
- مصادر محلية للجزيرة: قوات سوريا الديمقراطية تخلي عددا من مواقعها في عين عيسى بريف الرقة، وتفخخ مواقع داخل مدينة تل أبيض.
- مراسل الجزيرة: سقوط قذائف هاون على مدينتي نصيبين وجيلان بينار التركيتين في المنطقة الحدودية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
- وكالة الأنباء السورية (سانا): قوات سوريا الديمقراطية أضرمت النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي.
- وكالة الأنباء السورية، قالت إن الجيش التركي بدأ بإزالة عدد من الكتل الإسمنتية عند الجدار الفاصل على الحدود التركية مع سوريا.
- رويترز نقلت كذلك عن قوات سوريا الديمقراطية مطالبتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي بإقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.
- المسؤولون الأتراك يقولون إن هذه العملية تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تمتد إلى نهر الفرات غربًا، حيث مدينة جرابلس وحتى المالكية أقصى شمال شرقي سوريا في مثلث الحدود التركية العراقية، بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومترًا وبطول قرابة 450 كيلومترًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات