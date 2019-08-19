الاثنين 19 أغسطس 2019 15:18
ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق.. وطهران تحذر واشنطن
أبحرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق (تابع للتاج البريطاني)، وشكلت أزمة بين طهران والغرب، فجر اليوم الإثنين، وذلك بعد رفض طلب أمريكي باحتجازها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران حذرت واشنطن عبر سفارة سويسرا في طهران من عواقب "وخيمة" في حال إيقاف ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق. وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف موسوي في تصريح صحفي أن أي إجراء أمريكي لإيقاف ناقلة النفط الإيرانية يعتبر تهديدًا لأمن الملاحة في المياه الدولية.
الناقلة تغادر
- مراسلة الجزيرة نقلت عن مصادر في جبل طارق قولها إن السفينة التي غيرت اسمها من "غريس1" إلى "أدريان داريا-1"، قد تكون في طريقها إلى إحدى الجزر اليونانية، وهي جزيرة كالاماتا، وفق رويترز.
- بحسب الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصص في تعقب حركة السفن، فإن الناقلة أبحرت من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوبًا.
- في وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى بريطانيا قال على تويتر إن الناقلة قد تغادر هذه الليلة.
- أظهرت لقطات فيديو وصور الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني وعليها اسمها الجديد مكتوبًا بطلاء أبيض على هيكلها فوق الاسم السابق "غريس1".
خلفيات
- في يوليو/تموز الماضي، احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا، وأدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على التوترات بشأن الطرق الدولية لشحن النفط عبر الخليج.
- احتجاز الناقلة انتهى الأسبوع الماضي، لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرًا يوم الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
- وزارة العدل الأمريكية أكدت في بيان الجمعة، أن ناقلة النفط تستخدم في تجارة "غير مشروعة" باتجاه سوريا، ينظمها الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على لائحتها "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
- غير أن سلطات جبل طارق قالت أمس الأحد إنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوربي.
- هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها سلطات جبل طارق طلب المساعدة الأمريكي في إطار الأزمة القائمة بين واشنطن وطهران ولندن.
- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن الجمعة أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق أي ضمانة بأن الناقلة غريس1 لن تتوجه إلى سوريا، بينما أكد المتحدث باسم حكومة جبل طارق أن طهران تعهدت بعدم إرسال النفط إلى سوريا.
- تسبب اعتراض الناقلة "غريس 1" بأزمة خطيرة بين لندن وطهران، وقامت إيران بعد 15 يومًا على هذه الحادثة باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز.
- إيران احتجزت أيضًا ناقلتي نفط آخرين، وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية، وسط تشديد متزايد للعقوبات الأمريكية على طهران.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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