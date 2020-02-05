ناصر عبد الحق: متخصصون يتوقعون وفاة 3 آلاف بفيروس كورونا في المستقبل القريب
قال مدير مكتب الجزيرة لبرنامج حوار مباشر إن التقارير تفيد بوجود أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا منهم ثلاث آلاف بحالة حرجة، والمتخصصون في مجال الأوبئة في الصين يقولون يمكن اعتبار هؤلاء الثلاثة آلاف أو معظمهم في عداد الوفيات في المستقبل القريب، لأن حالاتهم حرجة ومعظمهم من كبار السن.
وأضاف أن " الأطباء يفسرون إصابة هذه الشريحة بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم، وهناك بعض الأطفال المصابين وتم الإعلان عن حالة في العاصمة بيجين لطفلة عمرها 9 أشهر وأعلن اليوم عن طفلين حديثي الولادة ولدا مصابين بهذا الفيروس وربما انتقل إليهما الفيروس عن طريق الأم."
وتابع مدير مكتب الجزيرة إعلان الصين عن خمسة ملايين مواطن من إقليم هوبي ومدينة ووهان غادروا الإقليم قبيل عطلة رأس السنة، قبل الإعلان عن الفيروس ربما كان الكثير منهم يحملون هذا الفيروس وبالتالي هناك صعوبة في إحصاء عدد المصابين في الصين كلها.