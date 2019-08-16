الجمعة 16 أغسطس 2019 15:07
ناشيونال إنترست: صفقة "إف 35" الأمريكية لم تعد مشكلة لتركيا
قالت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تركيا لم يعد لديها مشكلة بشأن صفقة، طائرات إف 35 الأمريكية، حيث ستتجه نحو روسيا لشراء مقاتلات حربية من، طراز سوخوي 35.
ما الأهمية؟
- تكبدت تركيا، خسائر بالمليارات، بسبب فشل صفقة مقاتلات "إف 35" الأمريكية.
- جاء ذلك بعد فترة وجيزة من تسلم تركيا الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مما أدى إلى توتر العلاقات التركية الأمريكية.
- سيرغي تشيميزوف، رئيس اتحاد شركات روستيخ الروسية للصناعات العسكرية: يدرس مسؤولون أتراك، عرضاً روسياً لتوريد مقاتلات سوخوي 35، متعددة المهام، إلى أنقرة، خلال الأشهر القادمة.
- في الوقت نفسه، من المرجح أن تتلقى أنقرة الدفعة الثانية من صواريخ إس 400، هذا الشهر أو في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
تنافس دولي على كسب تركيا
- أظهر ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج "إف 35".
- الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إنّ بلادَه لن تتراجعَ عن صفقةِ منظومة إس400 مع روسيا، أشار إلى إمكانية مشاركة تركيا مستقبلاً بإنتاجِ إس500.
- تسعى أنقرة لتعزيز الشراكة الدفاعية مع موسكو، وتطوير خطط الإنتاج في المجال الصاروخي.
- لكن المجلة أكدت أنه ليس من المستبعد أن تنجح صفقة المقاتلات الأمريكية لأنقرة، إذا تصالحت مع واشنطن.
- أضافت أن الضغوط الاقتصادية التركية، والمنافسة طويلة الأجل في قطاع التسليح، قد يدفعها لإثبات وجودها مع حلف الناتو.
- أشارت المجلة، إلى سعي المؤسسة الأمنية الروسية، إلى إضعاف حلف الناتو، من خلال إفشال صفقات تركيا مع شركائها بالحلف بما فيهم الولايات المتحدة.
- يسعى الكرملين في صفقة إس 400، التي تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، إلى تعزيز السياسة الخارجية لموسكو، وإضعاف المصالح الأمريكية في المنطقة.
- يؤكد ذلك تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الذي أكد فيها عزم بلاده إنتاج منظومة إس500 العام المقبل، وإشارته إلى احتمالية مشاركة تركيا في ذلك.
المصدر
مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية