فلسطين
السبت 14 أبريل 2018 01:36

ناشط فلسطيني: 120 إصابة بالسرطان شهريا في غزة

قال الناشط الفلسطيني بلال ياسين، عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى، إن قطاع غزة يتعرض للموت البطيء بسبب الحصار والأمراض التي تقتل الفلسطينيين .

 وأضاف ياسين خلال لقاءه  مع برنامج "اسأل" على قناة الجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطيني نموذج للتضحية والفداء، مشيرا إلى المعاناة اليومية للمواطنين في قطاع غزة والذين يموت منهم عشرات المرضى يوميا، موضحا أن القطاع يتعرض للموت البطيء بكل معنى للكلمة.

وأكد ياسين قائلا أن "هناك  120 حالة سرطان شهريا في القطاع بمعدل 4 حالات يوميا، نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة بكل معنى الكلمة، هذا بخلاف مشكلة الطلاب الذين لا يستطيعون استكمال دراستهم في الخارج بسبب غلق المعابر".

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مسيرة العودة الكبرى
غزة
كارثة إنسانية
علم فلسطين
الطلبة الفلسطينيون

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| تيريزا ماي: الهجوم على سوريا كان "صائبا وقانونيا"
Thumbnail
شاهد: الجيش المصري يعلن مقتل 27 شخصا واعتقال 114

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم