النرويج
الثلاثاء 7 مايو 2019 22:51

ناشط فلسطيني يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا من السعودية

الناشط الفلسطيني المعروف إياد البغدادي
تويتر
قالت الغارديان البريطانية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حذرت النرويج من أن الناشط الفلسطيني المعروف إياد البغدادي الذي يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا محتملا من السعودية
التفاصيل:
  • قالت صحيفة الغارديان إنه تمّ إعلام البغدادي بالتهديدات في 25 من أبريل/نيسان الماضي عندما وصلت قوة أمنية نرويجية لاصطحابه إلى مكان آمن، وأبلغته أنه في خطر محتمل من تهديد غير محدد في المملكة.
  • قال البغدادي للغارديان عبر الهاتف إن السلطات النرويجية أبلغته أنها تأخذ التهديد على محمل الجد.
  • قالت الغارديان إنّها اتصلت بالسفارة السعودية في واشنطن لكنها لم تحصل على جواب منها بشأن هذه المسألة.
  • أضافت الصحيفة أن إياد البغدادي مُنح اللجوء السياسي في النرويج بعد توقيفه وطرده من الإمارات من دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته.

ويشكل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضوع انتقادات يوجهها البغدادي عبر "تغريداته" حيث كتب العام الماضي أن بن سلمان قد يصبح أخطر إذا لم يحاسبه حلفاؤه الغربيون.

المصدر
الغارديان البريطانية
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النرويج
السعودية
محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي
الاستخبارات الأمريكية
إياد البغدادي
ناشط فلسطيني

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