الأردن
الأحد 11 أكتوبر 2020 20:54

ناشط أردني انتقد وضع بلاده على فيسبوك فحبسته الإمارات 10 سنوات

المعارض الأردني أحمد الماجد العتوم
المعارض الأردني أحمد الماجد العتوم
مواقع التواصل
أصدرت محكمة إماراتية حكمًا بسجن المعارض الأردني أحمد الماجد العتوم عشرة أعوام، على خلفية منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيها أوضاع بلاده.

واعتُقل العتوم، في مايو/أيار الماضي، إثر منشورات انتقد فيها الأوضاع في الأردن.

واعتبر الناشط الحقوقي فادي القاضي أن هذه "محاكمات هزلية، ولا يفهم ولا يستوعبُ القانون المعاصر، والذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية مفهوم [الإساءة لدولة شقيقة]. والمحزن أن وطن العتوم ذاته [الأردن] يُحاكمُ بالتهمة المُعيبة ذاتها".

وبين الأردني عبد الناصر الزعبي، عبر حسابه في فيسبوك، أن هيئة الدفاع عنه أكدت أن فرصة نقض الحكم ستحقق النتيجة المرجوة للتخفيف عنه.

وأوضح الناشط السياسي ياسر العوران أن "المعتقل في الإمارات انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده وأكل الأخضر واليابس، وهاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد، فضلًا عن الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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