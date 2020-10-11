ناشط أردني انتقد وضع بلاده على فيسبوك فحبسته الإمارات 10 سنوات
واعتُقل العتوم، في مايو/أيار الماضي، إثر منشورات انتقد فيها الأوضاع في الأردن.
بسبب منشورات على صفحته في فيسبوك.. محكمة إماراتية تصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق الناشط الأردني أحمد العتوم pic.twitter.com/BZXHU5Z1rU— الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) October 11, 2020
الأردنية نت-خاص— الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020
اطلعت الأردنية نت على تفاصيل التهم الموجهة للمواطن الأردني في ابو ظبي، احمد الماجد العتوم، والتي تم الحكم عليه بناءً عليها بعشرة أعوام سجن مع الإبعاد
وبحسب لائحة الإتهام فقد وجه للعتوم ما نصه: قيام عمدا بعمل ضد دولة أجنبية-الأردن- من شأنه الاساءة للعلاقات السياسية pic.twitter.com/gSVQ5qrnwd
واستعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر معلومات والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام، اذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة والتي من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة— الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020
وكانت مصادر مقربة أكدت للأردنية نت في وقت سابق اليوم صدور حكم بالسجن لــ 10 سنوات بحق العتوم في أحدى محاكم ابو ظبي، وتعتبر القضية سياسية بحسب مراقبين حيث تم اعتقال العتوم قبل قرابة 6 أشهر من أحد شوارع المنطقة التي يسكنها مع عائلته، حيث تم ترك أطفاله بالشارع بعد اعتقاله— الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020
ولم يكن للعتوم أي نشاط مادي، واقتصر نشاطه السياسي على مقاطع "فيديو" مباشرة على موقع التواصل فيسبوك، مما أثار الإستهجان بعد صدور الحكم القاسي بحقه بحسب مراقبين.— الأردنية نت (@alurdunyya) October 8, 2020
واعتبر الناشط الحقوقي فادي القاضي أن هذه "محاكمات هزلية، ولا يفهم ولا يستوعبُ القانون المعاصر، والذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية مفهوم [الإساءة لدولة شقيقة]. والمحزن أن وطن العتوم ذاته [الأردن] يُحاكمُ بالتهمة المُعيبة ذاتها".
محاكمات هزلية ولا يفهم ولا يستوعبُ القانون المعاصر والذي يسمح ببناء ناطحات سحاب وبناء مفاعلات نووية مفهوم [الإساءة لدولة شقيقة]. والمحزن ان وطن العتوم ذاته [الأردن] يُحاكمُ بذات التهمة المُعيبة. #الحرية_لأحمد_العتوم https://t.co/pqjZxXzlDx— Fadi Al-Qadi (@fqadi) October 8, 2020
وبين الأردني عبد الناصر الزعبي، عبر حسابه في فيسبوك، أن هيئة الدفاع عنه أكدت أن فرصة نقض الحكم ستحقق النتيجة المرجوة للتخفيف عنه.
وأوضح الناشط السياسي ياسر العوران أن "المعتقل في الإمارات انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده وأكل الأخضر واليابس، وهاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد، فضلًا عن الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد".
#اطلقوا_سراح_احمد_العتوم المعتقل في الامارات— ياسر العوران yaser aloran (@yaloran) October 10, 2020
فهو انتقد الفساد الذي انتشر في بلاده واكل الاخضر واليابس
انه هاجم الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد
انه هاجم الخونة والعملاء الذين استبدوا في البلاد pic.twitter.com/NcnyCfYrd0
حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في ابوظبي على المواطن الاردني أحمد ماجد العتوم، بالسجن ١٠ سنوات بتهمة "الإساءة للعلاقات السياسية" مع دول صديقة وذلك بسبب منشورات له على برامج التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rTHNaz0tMy— حمد الشامسي (@ALshamsi789) October 10, 2020
وقفة لوالدة وشقيقات المواطن الأردني أحمد الماجد العتوم يطالبن بالأفراج عن ابنهم المعتقل في الامارات منذ ١٥ مايو ٢٠٢٠ وذلك لمواقفه السياسية بدون السماح لأهله ومحاميه بالتواصل معه— حمد الشامسي (@ALshamsi789) September 20, 2020
pic.twitter.com/LtcVhUYmYo
المواطن الاردني أحمد العتوم مواليد ١٩٧٥ وتم اختطافه في تاريخ ١٥ مايو أمام أبنائه الصغار من قبل موظفي جهاز الامن وتم اخفائه قسريا لأربعة أشهر— حمد الشامسي (@ALshamsi789) October 10, 2020
وقفة لشقيقات أحمد الشهر الماضي يطالبن بالإفصاح عن مكان اعتقاله والسماح لمحاميه بالتواصل معه
pic.twitter.com/LtcVhUYmYo
هذه المعاملة من طرف دولة الامارات اتجاه هذا المواطن الأردني ،راجعة بالأساس إلى عدم احترام الحكومات العربية لمواطنيها ،والا لم تكن لتتجرا على هذا الفعل،تخيل للحظة أن هذا الأردني هو مواطن اوروبي فرنسي امريكي شتم إسرائيل وهو مقيم بدبي،هل يا ترى كنا لنراه في السجون الاماراتية؟ https://t.co/BUByT4TaHX— Hanan_G (@Hanag07198974) October 10, 2020
بلد التسامح مع الكل الا المسلمين 😏🤔#الأردن https://t.co/94U1ZuOZxX— Bara'ah Alahmad🇯🇴 (@bara_alahmad) October 10, 2020
أصبحت #الإمارات بقوانينهاالتعسفية في مجال حقوق الإنسان..والاعتقالات التي تمارسها في حق مواطنيها والمقيمين على أرضها،لمجرد #التعبير_عن_الرأي دولةتشوه سمعتهابنفسهاوتفقدمحبةالشعوب العربيةالتي أصبحت ناقمةعلى سياستهافخسرت شعبيتهابين الجمهورالعربي!— Awatif (@0_UmSalman_0) October 10, 2020
فمن المستفيد؟!#الحرية_لمعتقلي_الرأي https://t.co/p1Imc2MrJu
مواطن اردني مقيم في الامارات ينحكم ١٠ سنين لانو إنتقد نظام الحكم"الاردني"!— sara (@saraabudayeh95) October 10, 2020
اللي هو حقه كمواطن يبدي رأيه فيه
ولكم مش بكفي الاردنين اللي بالاردن حالهم من سيء لاسوأ كمان اللي برا الاردن طايلهم الظيم؟حتى الغريب قويتوه ع ولادكم وخليتو يعتقلهم ويحكم عليهم عشانكم ولكم هاد أب وراه اطفال https://t.co/0vr6DMzFw8
هذا الشخص اختلف معه بالرأي لكن معه ضد الظلم المجحف من قبل دولة الأمارات 10 سنين الله اكبر ,اكبر قضية رأي في الأردن حكمها 3 سنوات يا فجره لماذا الاجحاف في الظلم يا دولة الإمارات !!!؟ https://t.co/53tu7ZY43b— Qais Azzam✪ (@QaisAlazzam3) October 8, 2020
هاي البلد خطر على الانسانية.ما إلها غير حل من عند ربنا يخلصنا منها ارضا وحكومة وشعبا.— MAS (@MAbushaireh) October 8, 2020
حلها من عندك يارب https://t.co/WXYmeMiAGZ